Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş Tarım Kredi Kooperatif market 7-20 Eylül 2024: Bu hafta hangi ürün indirimde, markette neler var?

        Tarım Kredi Kooperatif market 7-20 Eylül 2024: Bu hafta neler var?

        Tarım Kredi Kooperatif markete Eylül indirimleri başladı. 20 Eylül'e kadar geçerli olacak indirimde onlarca gıda ürünü yer alıyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif markette 7-20 Eylül haftası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 10:25 Güncelleme: 12.09.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye Kredi Kooperatif marketlerde bu hafta birçok ürün indirime girdi. 7 ile 20 Eylül arasında geçerli olacak indirimde; bakliyat, ayran, peynir, makarna sosu, sucuk, soda gibi her türden gıda yer alıyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif market güncel aktüeli...

        • 2
        • 3
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Zalewski'de kritik toplantı!
        Zalewski'de kritik toplantı!
        Bacada firari var! Polisten kaçtı çatıya tırmandı
        Bacada firari var! Polisten kaçtı çatıya tırmandı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        İntihardan kurtardı
        İntihardan kurtardı
        Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi nasıl öldürüldü?
        Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi nasıl öldürüldü?
        Gereksiz antibiyotik kullanımında sepsis tehlikesi!
        Gereksiz antibiyotik kullanımında sepsis tehlikesi!
        4 çocuk annesiydi... Elif'in katili belli oldu!
        4 çocuk annesiydi... Elif'in katili belli oldu!
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Öğrenci protestolarında 625 kişi öldü
        Öğrenci protestolarında 625 kişi öldü
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        67 milyon kişi izledi!
        67 milyon kişi izledi!
        Hangi bayrak hangi mesajı veriyor?
        Hangi bayrak hangi mesajı veriyor?
        Kendi kendilerini tedavi eden goriller yeni ilaçların ipucunu verebilir
        Kendi kendilerini tedavi eden goriller yeni ilaçların ipucunu verebilir
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Habertürk Anasayfa