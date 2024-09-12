Tarım Kredi Kooperatif market 7-20 Eylül 2024: Bu hafta neler var?
Tarım Kredi Kooperatif markete Eylül indirimleri başladı. 20 Eylül'e kadar geçerli olacak indirimde onlarca gıda ürünü yer alıyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif markette 7-20 Eylül haftası...
Giriş: 12.09.2024 - 10:25 Güncelleme: 12.09.2024 - 10:25
- 1
Türkiye Kredi Kooperatif marketlerde bu hafta birçok ürün indirime girdi. 7 ile 20 Eylül arasında geçerli olacak indirimde; bakliyat, ayran, peynir, makarna sosu, sucuk, soda gibi her türden gıda yer alıyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif market güncel aktüeli...
- 2
- 3
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ