Tarım Kredi Kooperatif marketlerde bu hafta birçok ürün yer alıyor. Markette indirime giren gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra Türk kahvesi makinesi, ütü, süpürge gibi günlük hayatı kolaylaştıran birçok satışa çıktı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif market güncel aktüel katalogları...