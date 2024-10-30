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        Tarım Kredi Kooperatif 16 Ekim-1 Kasım 2024: Markette küçük ev aletleri haftası

        Tarım Kredi Kooperatif 16 Ekim ile 1 Kasım arasında birçok ürünü satışa sunuyor. Gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra Türk kahvesi makinesi, ütü, dikey süpürge gibi birçok ürün de geliyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif 16 Ekim-1 Kasım 2024 aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 10:19 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:19
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        • 1

          Tarım Kredi Kooperatif marketlerde bu hafta birçok ürün yer alıyor. Markette indirime giren gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra Türk kahvesi makinesi, ütü, süpürge gibi günlük hayatı kolaylaştıran birçok satışa çıktı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif market güncel aktüel katalogları...

        • 2

          TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET 16 EKİM 2024

          Sarex dikey elektrikli süpürge 1.199 TL

          Sarex buharlı ütü 999 TL

          Sarex Türk kahvesi makinesi 1.249 TL

          MF Product şarjlı blender 425 TL

        • 3

          Pedallı temizlik seti 399 TL

          Softon temizlik ürünü çeşitleri 29.50 TL

          Fusma çok amaçlı koltuk örtüsü 159 TŞ

          Bekka orta boy çaydanlık 649 TL

        • 4

          TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET 19 EKİM-1 KASIM

        • 5
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