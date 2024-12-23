Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Belgrad Ormanı ile ilgili yapılan açıklamada, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) sorumluluk alanında bulunan Belgrad Ormanındaki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapılarının işletmeciliği 14.06.2013 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (İBB) verilmiştir" denildi. Açıklamada, "İşletme süresi 13.10.2023 tarihinde dolmuştur. İdaremizin tahliye talebine karşılık, İBB tarafından açılan dava 12.12.2024 tarihinde lehimize sonuçlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

REKLAM advertisement1 "TAHLİYE İŞLEMLERİ İÇİN SÜRE VERİLMİŞTİR" Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İBB'nin ilgili alanlardan tahliyesine ve işletmeyi tarafımıza teslim etmesine dair talep idaremizin 16.12.2024 tarihli yazısı ile Sarıyer Kaymakamlığı'na bildirilmiş, Kaymakamlık tarafından da İBB'ye 19.12.2024 tarihli yazıyla, 23.12.2024 (bugün) tarihine kadar tahliye işlemlerini gerçekleştirmeleri için süre verilmiştir. Dolayısıyla, bazı haberlerde geçen '20.12.2024 günü mesai saatinin bitimine 1 saat kala İBB'ye bildirildiği' şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

REKLAM Belgrad Ormanı içerisindeki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapıları bugünden itibaren DKMP tarafından işletilecektir. İhtiyaç duyulan temizlik ve güvenlik hizmetleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. "HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR" Söz konusu durumun, Belgrad Ormanı'nın Milli Park olarak ilan edilmesi süreciyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Belgrad Ormanı'na ziyaretçi girişi açık olup ziyaretçi girişinin engellendiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

İBB: SÖZLEŞME UZATILMASI İÇİN TALEPTE BULUNULDU İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yaptığı açıklamada, "İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, 28 Ağustos 2023 tarihinde, 19 Ekim 2023 tarihinde sözleşme süresi dolacak olan Milli Parklar Kanununun ilgili hükümleri gereğince toplam sözleşme süresinin 49 yılı geçmeyecek şekilde kiralaması ile ilgili sürecin başlatılmasını talep eden bir yazı yazdı. İlgili yazılar Orman Bölge Müdürlüğü’ne, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’ne iletildi" ifadelerini kullandı.

Açıklamada şunlar denildi: "Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, İBB’nin talebine özetle; tabiat parkları ile giriş kapılarının ihale edilerek yer teslimi yapılıncaya kadar İBB tarafından işletmeciliğinin devam ettirilmesinin uygun görüldüğü ancak işletmecilik hakkının yeniden İBB’ye verilmesine dair talebin uygun görülmediği yanıtını verdi.

İBB gerekçelendirilmeden reddedilen talebi üzerine Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Parkları Yönetmeliğinin 'Eski İşletmecisine Tekrar Kiralama" başlıklı Geçici Madde 2'de "2886 sayılı Kanuna göre işletmecilik hakkı kiraya verilen orman parklarına ilişkin olarak, sözleşme süresinin sona ermesinden sonra, eski işletmeci tarafından aynı yere dair yeniden kiralama talebinde bulunulması halinde, sözleşme ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirdiği komisyon marifetiyle tespit edilmesi kaydıyla, orman parkları eski işletmecisine tekrar, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlık onayı ile pazarlık usulü yöntemiyle kiralanabilir. Önceki sözleşme süresi dâhil, toplam sözleşme süresi yirmi yılı geçemez.' hükmüne istinaden kamu yararı gözeterek talebi yineledi. Talepte Bölge Müdürlükleri İstanbul Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Bentler, Neşetsuyu ve Kömürcübent Tabiat Parkları ile Belgrad Ormanı Giriş Kapıları İşletmecilik haklarının 2886 sayılı Kanuna istinaden açık ihaleye çıkılmadan, Orman Parkları Yönetmeliği gereğince yeniden İBB’ye kiralanması istendi. İBB’nin bu yazısına Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, ihaleye çıkılmayacağı işletmeyi kendilerinin yapacağını bildirerek tahliye edilmesini istedi."

"ÖNCE YÜRÜTMEYİ DURDURMA SONRA RET" "İBB Belgrad Ormanı’nın halkın kullanımında kalması için bu kez yargıya başvurdu. Dosyayı görüşen İstanbul 13. İdare Mahkemesi, İBB’nin itirazını haklı bularak 29 Kasım 2024’te yürütmeyi durdurma kararı aldı. Aynı mahkeme 12 Aralık 2024’te verdiği kararında yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi. Sarıyer Kaymakamlığının tahliye yazısı üzerine ilgili alanlar tahliye edildi. İBB Belgrad Ormanı’yla ilgili hukuk mücadelesini sürdürüyor. Yargı yolu açıkken uygulamaya konulan tahliye kararıyla ilgili süreç 10. İdare Mahkemesi’nde devam ediyor. Devam eden hukuki süreçte mahkeme, ilgili kaymakamlıktan bilgi ve belge isteyerek 5 gün süre tanıdı. "

SÖZLEŞMESİ BİTEN İBB'NİN EKİPLERİ TAHLİYE EDİLDİ AA'da yer alan habere göre de Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda işletme süresi sona eren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ekipleri tahliye edildi. Ormana gelen Tarım ve Orman Bakanlığı görevlileri, işletme süresi biten İBB ekiplerine tahliye kararını bildirdi. İBB ekipleri de bunun üzerine kendilerine ait eşyaları kamyona yükleyerek götürdü. Bölgede polis ile zabıta ekiplerinin bekleyişi ise sürüyor.