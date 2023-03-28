Tarık Suresi Türkçe Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene!
2- O, gece çakıp görünen nedir bilir misin?
3- Karanlığı delen yıldızdır.
4- Hiç kimse yoktur ki, başında bir gözetleyeni bulunmasın.
5- İnsan neden yaratıldığına bir baksın.
6- O, atılan bir sudan yaratıldı.
7- O su, bel ve göğüs kafesi arasından çıkar.
8- Şüphesiz Allah onu (öldükten sonra) tekrar yaratmaya elbette kadirdir;
9,10- Bütün sırların ortaya dökülüp de insanın ne bir gücü ne de yardımcısının bulunacağı gün.
11,12,13- Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve bitkiyle yarılan yere ki Kur'an (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür.
14- O asla bir şaka değildir
15- Onlar bir tuzak kuruyorlar;
16- Ben de bir karşı plan hazırlıyorum.
17- Sen o inkârcılara süre ver, onlara biraz zaman tanı.