Tarık Emir Tekin: Yalnızken daha üretkenim

Tekin, "Video odaklı kullanıyorum. Böyle boş günlerimde yanıma alıyorum ve bir şeyler çekiyorum. Hayalim yönetmenlik. Ben hikâye anlatmayı seviyorum. Sergi de düşünüyorum. Yapmak istediğim çok şey var ama zaman bulamıyorum henüz" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki Tarık Emir Tekin, 32 yaşına kadar oyunculuğa devam edeceğini ve ardından hayallerini yavaş yavaş gerçekleştireceğini dile getirdi.

Ünlü oyuncu, "Ben memnunum hayatımdan. Her şey adım adım şimdilik. Kendime challenge (meydan okuma) koyuyorum ve onları sıra sıra aşıyorum. Gerçekçi hedefler koymak istiyorum kendime ve sıra sıra ilerliyorum. Kendimle yarışıyorum diyebilirim" diyerek güldü.