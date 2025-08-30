Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Tarık Emir Tekin: Beni her projede kötü karakter yapıyorlar

        Tarık Emir Tekin: Beni her projede kötü karakter yapıyorlar

        Şevval Sam'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Tarık Emir Tekin, yaz tatili ve şimdiye kadar yer aldığı projelerdeki karakterler hakkında açıklamalarda bulundu; "Beni her projede kötü karakter yapıyorlar"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 11:22 Güncelleme: 30.08.2025 - 11:37
        "Beni her projede kötü karakter yapıyorlar"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Şevval Sam'ın Metin Tekin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Tarık Emir Tekin, yanında bir kız arkadaşıyla Cihangir'deki bir mekânda görüntülendi.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tarık Emir Tekin, yaz tatilini; "Güzeldi, sakin bir yazdı. Doğrusu çok da sakin değildi, birkaç program yaptım. Ben çalışmayınca tatil yapmayı çok hak etmiyormuş gibi hissediyorum. Yine de bir yerlere gittim" sözleriyle değerlendirdi.

        Yeni sezon için senaryo okuduğunu söyleyen Tarık Emir Tekin; "Tam doğum sancısı gibi... Sezon açılıyor. Okuduğum çok senaryo var. Televizyon için bir iş yok ama içime çok sinen bir senaryo okudum. Film senaryosu... Şu anda paylaşmam uygun değil. Ekim gibi set başlıyor" dedi.

        Öte yandan yer aldığı projelerde hep kötü karaktere hayat verdiğini ifade eden Tarık Emir Tekin; "Bir de nedendir bilmiyorum... Beni her projede kötü karakter yapıyorlar. İyi yazılmış bir kötü karakteri oynamakta keyifli oluyor. 'Sadakatsiz'de 'Selçuk' diye bir karakteri oynamıştım şiddeti ve tehlikeyi temsil eden hikâyenin kötü karakteriydi" diye konuştu.

        Canlandırdığı kötü karakterlerle hiç ortak noktasının bulunmadığını söyleyen Tarık Emir Tekin daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Ben gün içinde durup içime bakıyorum bu kötü karakterden orada bir şey var mı diye... Yoksa oynamak keyifli oluyor. Diyelim ki filmde hayvana tekme atan birini oynuyorsunuz ben bunu yapıyor muyum gerçek hayatta? Hayır ben hayvanlara şefkatli davranan biriyim, hayvansever biriyim. Canlılara karşı hassasiyetli yaşıyorum. İçimde bunun muhasebesini yapıyorum ve bunu oynamayı da seviyorum. Kötü karakter olarak bilinen Erol Taş çok pırlanta kalpli bir adammış" dedi.

        #Tarık Emir Tekin
        #Erol Taş

