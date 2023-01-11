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Tarık Dursun K. Hikâyeleri ilk kez İş Sanat’ın dinletilerinde

Usta yazar Tarık Dursun K. hikâyelerinden derlenen 'Anısı Kalır' başlıklı dinleti 16 Ocak Pazartesi, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak.

Giriş: 11.01.2023 - 10:38 | Güncelleme: ABONE OL
Tarık Dursun K. Hikâyeleri ilk kez İş Sanat’ın dinletilerinde
HABERTURK.COM


İş Sanat’ın edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerini sahnede müzik ile buluşturduğu dinletiler, Tarık Dursun K. hikâyelerinden derlenen “Anısı Kalır” başlıklı dinletiyle devam ediyor.
Atilla Birkiye’nin metnini hazırladığı, Serdar Yalçın’ın müzik direktörlüğünü üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin ise sahneye hazırladığı dinletide hikâyeleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Anlatıcılara Seda Subaşı Yalçın (keman) ile Şemsa İdil Ural (çello) eşlik edecek.

Sıradan insanların öykülerine, kadın – erkek ilişkilerinin kırılma anlarına yönelen Tarık Dursun K.’nın "Üçüncü Günü", "İlik", "Karanfilli Hikâye", "Anısı Kalır", "Elişleri" hikâyeleri, İş Sanat’ta ilk kez izleyicisiyle buluşacak.
16 Ocak Pazartesi, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek etkinlik ücretsiz olup, www.biletix.com.tr adresinden rezervasyon yapılabilir.

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