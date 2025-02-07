8 Şubat ne günü? 8 Şubat'ta ne oldu, anlamı ne?
8 Şubat birçok önemli olayın yaşandığı ve tarihe iz bırakan bir gün olarak kayıtlara geçmiştir. Bu tarih, geçmişten günümüze uzanan süreçte dünya tarihine damga vuran olaylara sahne olmuştur. 8 Şubat'ın anlamını ve önemini taşıyan bu özel günle ilgili detayları sizler için paylaştık. İşte 8 Şubat'ta yaşananlar...
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8 Şubat, tarihin akışında derin izler bırakan, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde önemli olayların yaşandığı bir gündür. Bu tarih, dünya çapında dikkat çeken gelişmelerin yıl dönümü olarak da öne çıkar. Geçmişin izlerini günümüze taşıyan bu anlamlı günde yaşanan olayları ve bu olayların bugüne etkilerini sizler için derledik. İşte detaylar...
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8 ŞUBAT'TA NE OLDU?
1587 - İskoçya Kraliçesi Mary Stuart, kafası kesilerek idam edildi. 19 yıl hapiste kaldıktan sonra idam edilen Kraliçe Mary, Kraliçe I. Elizabeth'e suikast planlamakla suçlanıyordu.
1904 - Japonların, Çin'in Port Arthur limanına sürpriz bir atak yapıp Rus filosunu tahrip etmesi ve geçişine engel olması üzerine Rus-Japon Savaşı başladı.
1915 - D.W. Griffith'in Bir Ulusun Doğuşu (The Birth of a Nation) adlı tartışmalı başyapıtı Los Angeles'ta ilk kez gösterildi.
1919 - İşgal Kuvvetleri Kumandanı olarak İstanbul'a tayin olan Fransız General Louis Franchet d'Espèrey, atıyla Türk Bayrağı'nın üzerinden geçerek yapmış olduğu sözde gövde gösterisi ile İstanbul'a girdi.
1922 - ABD Başkanı Warren G. Harding, ilk radyoyu Beyaz Saray'da tanıttı.
1924 - İdam cezası: ABD'de idam cezasını gaz kullanmak suretiyle gerçekleştiren ilk eyalet Nevada oldu.
1935 - Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. dönem seçimleri yapıldı.
1958 - Bobby Fischer henüz 15 yaşında ve Dünya satranç şampiyonu oldu.
1962 - Fransa'da Gizli Ordu'nun bombalama eylemlerini protesto edenlere polis müdahale etti; 8 kişi öldü.
1962 - Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası çalışmalarına başladı.
1963 - ABD vatandaşlarının Küba ile seyahat, finansal ve ticari amaçlı her türlü ilişkisi John F. Kennedy yönetimince yasaklandı.
1963 - Irak'ta, Abdüsselam Arif'in önderliğindeki "Baas"çı subaylar yönetimi ele geçirdi, Başbakan Abdülkerim Kasım öldürüldü.
1974 - Amerikan uzay istasyonu Skylab, uzayda 84 gün geçirdikten sonra dünyaya döndü.
1974 - Yukarı Volta'da askeri darbe.
1976 - Innsbruck'ta yapılan Kış Olimpiyatları, TRT televizyonundan naklen verildi.
1976 - İngiltere, Strazburg'da kendini savunmak durumunda kaldı. İngiltere hakkında, IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) sanıklarına işkence ettiği iddiaları vardı.
1980: Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): İstanbul'da Migros'a ait yiyecek maddeleri satan 6 kamyon kaçırıldı, yiyecekler yağma edildi, kamyonlar tahrip edildi. Ankara'da 4 mağaza yağma edildi.
1980 - Tariş olayları: Tariş işçileri işletmenin bazı bölümlerini işgal etti, Çiğli İplik Fabrikası'nda işçiler, fabrika kapılarını kapatarak barikat kurdu.
1984 - Kış Olimpiyat Oyunları Sarayova'da başladı.
1989 - Boeing 707 tipi bir yolcu uçağı, Portekiz açıklarındaki Azor Adaları'na düştü: 144 kişi öldü.
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1990 - Amasya Yeniçeltek'te toprak altında kalan 63 işçiden umut kesildi. Madenin hava bacaları betonlandı. Bir gün önce meydana gelen grizu patlamasında ölenlerin sayısı 66'ya ulaştı.
1992 - Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği'ne Ünal Erkan atandı.
1999 - Ürdün Kralı Hüseyin, Amman'da düzenlenen bir törenle toprağa verildi.
2000 - Danıştay 10. Dairesi, FP'den İstanbul Milletvekili seçilen Merve Kavakçı'nın, 'Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine' ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nın iptali istemini oy birliğiyle reddetti.
2001 - Bonn Başsavcılığı'nın, Hristiyan-Demokrat Parti'ye (CDU) yapılan karanlık bağışlarla ilgili dava çerçevesinde eski Başbakan Helmut Kohl hakkında açtığı dava, 150 bin Euro tutarında cezanın ödenmesiyle kapandı.
2001 - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Esad Coşan ile damadı Ali Yücel Uyarel'in Süleymaniye Camii haziresine definlerine imkân tanıyan kararname taslağını imzalamayarak Başbakanlığa geri gönderdi.
2002 - Yargıtay 6. Ceza Dairesi, "Yüksekova Çetesi" davasında 5 sanık hakkında verilen çeşitli hapis cezalarına ilişkin mahkûmiyet kararlarını bozdu.
2002 - Kış Olimpiyatları Salt Lake City'de başladı.
2004 - Amerikalı şarkıcı Beyoncé, beş Grammy Ödülü kazandı.
2005 - İsrail Başbakanı Ariel Şaron ve Filistin lideri Mahmud Abbas arasında, Mısır'da imzalanan bir antlaşma ile ateşkes sağlandı.
2023 - Türkiye'de deprem yüzünden 3 aylık OHAL ilan edildi.
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