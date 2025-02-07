Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Tarihte bugün ne oldu? 8 Şubat dünya ne günü? 8 Şubat'ta ne oldu, anlamı ne?

        8 Şubat ne günü? 8 Şubat'ta ne oldu, anlamı ne?

        8 Şubat birçok önemli olayın yaşandığı ve tarihe iz bırakan bir gün olarak kayıtlara geçmiştir. Bu tarih, geçmişten günümüze uzanan süreçte dünya tarihine damga vuran olaylara sahne olmuştur. 8 Şubat'ın anlamını ve önemini taşıyan bu özel günle ilgili detayları sizler için paylaştık. İşte 8 Şubat'ta yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 23:48 Güncelleme: 08.02.2025 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          8 Şubat, tarihin akışında derin izler bırakan, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde önemli olayların yaşandığı bir gündür. Bu tarih, dünya çapında dikkat çeken gelişmelerin yıl dönümü olarak da öne çıkar. Geçmişin izlerini günümüze taşıyan bu anlamlı günde yaşanan olayları ve bu olayların bugüne etkilerini sizler için derledik. İşte detaylar...

        • 2

          8 ŞUBAT'TA NE OLDU?

          1587 - İskoçya Kraliçesi Mary Stuart, kafası kesilerek idam edildi. 19 yıl hapiste kaldıktan sonra idam edilen Kraliçe Mary, Kraliçe I. Elizabeth'e suikast planlamakla suçlanıyordu.

          1904 - Japonların, Çin'in Port Arthur limanına sürpriz bir atak yapıp Rus filosunu tahrip etmesi ve geçişine engel olması üzerine Rus-Japon Savaşı başladı.

          1915 - D.W. Griffith'in Bir Ulusun Doğuşu (The Birth of a Nation) adlı tartışmalı başyapıtı Los Angeles'ta ilk kez gösterildi.

          1919 - İşgal Kuvvetleri Kumandanı olarak İstanbul'a tayin olan Fransız General Louis Franchet d'Espèrey, atıyla Türk Bayrağı'nın üzerinden geçerek yapmış olduğu sözde gövde gösterisi ile İstanbul'a girdi.

          1922 - ABD Başkanı Warren G. Harding, ilk radyoyu Beyaz Saray'da tanıttı.

          1924 - İdam cezası: ABD'de idam cezasını gaz kullanmak suretiyle gerçekleştiren ilk eyalet Nevada oldu.

          1935 - Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. dönem seçimleri yapıldı.

          1958 - Bobby Fischer henüz 15 yaşında ve Dünya satranç şampiyonu oldu.

          1962 - Fransa'da Gizli Ordu'nun bombalama eylemlerini protesto edenlere polis müdahale etti; 8 kişi öldü.

          1962 - Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası çalışmalarına başladı.

          1963 - ABD vatandaşlarının Küba ile seyahat, finansal ve ticari amaçlı her türlü ilişkisi John F. Kennedy yönetimince yasaklandı.

          1963 - Irak'ta, Abdüsselam Arif'in önderliğindeki "Baas"çı subaylar yönetimi ele geçirdi, Başbakan Abdülkerim Kasım öldürüldü.

          1974 - Amerikan uzay istasyonu Skylab, uzayda 84 gün geçirdikten sonra dünyaya döndü.

          1974 - Yukarı Volta'da askeri darbe.

          1976 - Innsbruck'ta yapılan Kış Olimpiyatları, TRT televizyonundan naklen verildi.

          1976 - İngiltere, Strazburg'da kendini savunmak durumunda kaldı. İngiltere hakkında, IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) sanıklarına işkence ettiği iddiaları vardı.

          1980: Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): İstanbul'da Migros'a ait yiyecek maddeleri satan 6 kamyon kaçırıldı, yiyecekler yağma edildi, kamyonlar tahrip edildi. Ankara'da 4 mağaza yağma edildi.

          1980 - Tariş olayları: Tariş işçileri işletmenin bazı bölümlerini işgal etti, Çiğli İplik Fabrikası'nda işçiler, fabrika kapılarını kapatarak barikat kurdu.

          1984 - Kış Olimpiyat Oyunları Sarayova'da başladı.

          1989 - Boeing 707 tipi bir yolcu uçağı, Portekiz açıklarındaki Azor Adaları'na düştü: 144 kişi öldü.

        • 3

          1990 - Amasya Yeniçeltek'te toprak altında kalan 63 işçiden umut kesildi. Madenin hava bacaları betonlandı. Bir gün önce meydana gelen grizu patlamasında ölenlerin sayısı 66'ya ulaştı.

          1992 - Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği'ne Ünal Erkan atandı.

          1999 - Ürdün Kralı Hüseyin, Amman'da düzenlenen bir törenle toprağa verildi.

          2000 - Danıştay 10. Dairesi, FP'den İstanbul Milletvekili seçilen Merve Kavakçı'nın, 'Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine' ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nın iptali istemini oy birliğiyle reddetti.

          2001 - Bonn Başsavcılığı'nın, Hristiyan-Demokrat Parti'ye (CDU) yapılan karanlık bağışlarla ilgili dava çerçevesinde eski Başbakan Helmut Kohl hakkında açtığı dava, 150 bin Euro tutarında cezanın ödenmesiyle kapandı.

          2001 - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Esad Coşan ile damadı Ali Yücel Uyarel'in Süleymaniye Camii haziresine definlerine imkân tanıyan kararname taslağını imzalamayarak Başbakanlığa geri gönderdi.

          2002 - Yargıtay 6. Ceza Dairesi, "Yüksekova Çetesi" davasında 5 sanık hakkında verilen çeşitli hapis cezalarına ilişkin mahkûmiyet kararlarını bozdu.

          2002 - Kış Olimpiyatları Salt Lake City'de başladı.

          2004 - Amerikalı şarkıcı Beyoncé, beş Grammy Ödülü kazandı.

          2005 - İsrail Başbakanı Ariel Şaron ve Filistin lideri Mahmud Abbas arasında, Mısır'da imzalanan bir antlaşma ile ateşkes sağlandı.

          2023 - Türkiye'de deprem yüzünden 3 aylık OHAL ilan edildi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Tunç'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tunç'tan Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        Trump: Gazze konusunda acelemiz yok
        Trump: Gazze konusunda acelemiz yok
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Fotoğraf çektirmek isterken falezlerden düştü
        Fotoğraf çektirmek isterken falezlerden düştü
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        Habertürk Anasayfa