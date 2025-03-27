28 Mart ne günü? 28 Mart'ta ne oldu, anlamı ne?
Tarih boyunca dönüm noktalarına sahne olan günlerden biri de 28 Mart'tır. Bu tarih, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde unutulmaz olaylarla anılmış, geçmişin izlerini bugüne taşıyan gelişmelere ev sahipliği yapmıştır. Siyasetten kültüre, toplumsal dönüşümlerden önemli karar anlarına kadar birçok olayın yaşandığı bu özel gün, tarihin seyrini değiştiren anların yıl dönümüdür. 28 Mart'ta meydana gelen bu çarpıcı olayları ve etkilerini sizler için derledik.
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Tarihin akışını değiştiren kararların alındığı, toplumsal hafızada derin izler bırakan olayların yaşandığı bu gün, hem Türkiye’de hem de dünyada hatırlanacak birçok anıya sahiptir. 28 Mart'ta meydana gelen dikkat çekici olayların detaylarını ve bu olayların günümüze yansımalarını sizler için inceledik. İşte detaylar...
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28 MART NE GÜNÜ?
1802 - Pallas asteroidi, Alman astronom Heinrich Wilhelm Matthias Olbers tarafından keşfedildi.
1854 - Kırım Savaşı: Fransa, Rusya'ya savaş açtı.
1918 - Olur'un düşman işgalinden kurtuluşu.
1930 - Türkiye Hükûmeti, yabancı ülkelerden Türkiye'deki şehirleri için Türkçe adlarını kullanmalarını resmen talep etti. Bu tarihten sonra Posta İdaresi, Angora veya Constatinople olarak adreslenmiş mektupları, Ankara ve İstanbul'a ulaştırmadı. (bkz. Ankara (isim))
1933 - Hitler, Yahudileri ve Yahudilere ait mağazaları boykot için emir verdi.
1939 - Madrid, General Francisco Franco'nun güçleri tarafından ele geçirildi. İspanya İç Savaşı sona erdi.
1944 - Adapazarı ve civarında 2831 kişinin öldüğü bir deprem oldu. Mısır Kralı Faruk, deprem felaketzedelerine 1000 Mısır Lirası yardımda bulundu.
1947 - Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu kuruldu.
1950 - Türkiye, İsrail'i resmen tanıdı.
1961 - Türkiye'de Anayasa'nın halkoyuna sunulması hakkındaki kanun kabul edildi.
1962 - Türkiye'de Ekim 1960'ta Askeri Yönetimce görevlerinden uzaklaştırılan 147 öğretim üyesinin görevlerine dönmelerine olanak sağlayan kanun, TBMM'de kabul edildi.
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1963 - 22 Mart'ta sağlık nedenleriyle tahliye edilen eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın serbest bırakılması tepkilere yol açınca, cezasının ertelenmesine ilişkin karar kaldırıldı.
1965 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama Eyaletinde, Martin Luther King'in önderliğinde 25 bin kişi sivil haklar için yürüdü.
1966 - Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanlığı süresi bitti, yerine Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı seçildi.
1970 - Gediz depremi: Ege Bölgesi'nde şiddetli bir deprem oldu. Kütahya'nın Gediz ilçesinde evlerin yüzde 80'i yıkıldı ve 1086 kişi öldü.
1973 - Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanlığı süresi bitti.
1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Mardin'in Derik ilçesinde çıkan çatışmada bir yüzbaşı, bir astsubay ve bir er öldü. İstanbul'da bir MİT görevlisi öldürüldü.
1981 - Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Manisa'da halka seslendi: "Atatürk daha o devirde kadınlarımızın bütün haklarını vermiş ve onları ikinci sınıf insan durumundan çıkartmıştır. Bugün yine kadınları ikinci sınıf insan durumuna geçirmeye çalışanlar var. Bunlarla amansız şekilde mücadele edeceğiz."
1980 - Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Ayvazhacı köyünde, sel nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucunda 60 kişi öldü.
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2004 - Yerel seçimler yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 41,67 oy oranıyla birinci parti oldu. Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 18,23, Milliyetçi Hareket Partisi ise yüzde 10,45 oranında oy aldı.
2006 - Mart 2006 Diyarbakır olayları: Diyarbakır'da gerçekleştirilen HPG mensuplarının cenaze törenine, Polis'in müdahalesi sonucu başlayan ve 4 gün süren olaylar sonucunda 14 kişi öldü.
2015 - İdlib Muharebesi sona erdi. Fetih Ordusu, 2012 yılından beri Suriye Ordusu denetimindeki İdlib şehir merkezini ele geçirdi.