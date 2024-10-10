Tarihte bugün: 10 Ekim ne günü?
Ekim ayında dokuz gün geride kalırken, 10 Ekim tarihinde kutlanan özel günler mercek altına alındı. Bilindiği üzere bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise resmi tatil olarak kabul edilmektedir. İşte 10 Ekim tarihinde kutlanan özel günler ve önemli bazı olaylar...
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Ekim ayında onuncu güne girildi. Bu kapsamda 10 Ekim kutlanan özel günler gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, 9 Ekim ne günü? Bugün dünya ne günü? 10 Ekim tarihinde kutlanan özel günlere ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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TARİHTE BUGÜN
1847 - İstanbul'da güneş tutulması izlendi.
1858 - Küba'da İspanyol İmparatorluğu'na karşı bağımsızlık hareketi başladı.
1896 - The Times gazetesinin kitap eki The Times Literary Supplement'ın ilk sayısı çıktı.
1903 - Emmeline Pankhurst, İngiltere'de kadınların kurtuluşu mücadelesini yürütmek üzere "Kadının Sosyal ve Politik Birliği"ni kurdu.
1911 - Sun Yat-sen liderliğindeki devrimciler Çin'de Mançu Hanedanını devirdi.
1920 - Kuveyt şehrinin batısındaki El Cehre'de Cehre Muharebesi gerçekleşti.
1930 - Türkiye, Barzani Aşireti'nin yaklaşık dört ay süren Oramar Ayaklanması'nı bastırdı.
1933 - United Airlines Havayolu Şirketi'ne ait bir uçağa sabotaj yapıldı. Düşürülen ilk sivil uçak oldu.
1938 - Çekoslovakya Hükûmeti, Münih Antlaşması gereğince Südetler bölgesini Almanya'ya devretti.
1944 - Nazi katliamı: 800 Çingene çocuk sistematik bir şekilde Auschwitz kampında öldürüldü.
1945 - Kim İl-sung önderliğinde Kore İşçi Partisi kuruldu.
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1964 - 18. Yaz Olimpiyatları Tokyo'da başladı.
1969 - Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF), Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (Dev-Genç) adını aldı.
1970 - İngiliz sömürgesi Fiji bağımsızlığını ilan etti.
1975 - Bandırma'da Etibank Boraks ve Asit Fabrikaları'nda direniş başladı.
1975 - Papua Yeni Gine, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.
1976 - Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırıldı (1982-2004 arası tekrar kuruldu).
1980 - El Salvador'da Farabundo Martí Ulusal Kurtuluş Cephesi kuruldu.
1986 - San Salvador'daki 7,5 şiddetinde depremde yaklaşık 1500 kişi öldü.
1991 - Klasik Türk müziği sanatçısı Alâeddin Yavaşça'ya Devlet Sanatçısı unvanı verildi.
1991 - Pink Floyd, The Wall albümleri ile yaptıkları katkı nedeniyle, İngiliz Millî Tuğla Dağıtıcıları Birliği tarafından şeref listesine alındı.
1993 - Andreas Papandreou liderliğindeki PASOK, Yunanistan'daki seçimleri kazandı.
1997 - Meksika'da 5 gün süren ve 200 kişinin ölmesine neden olan Pauline kasırgası dindi.
1997 - Posadas-Buenos Aires seferini yapmakta olan Arjantin Havayolları'na ait DC-9 tipi bir uçak, Uruguay'da düştü; 74 kişi öldü.
2002 - Macar yazar Imre Kertész, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.
2007 - İnternet üzerinden indirilebilen ilk albüm In Rainbows, Radiohead grubunun internet sitesinde piyasaya sürüldü.
2009 - İsviçre'nin Zürih kentinde Türkiye ile Ermenistan arasında Akyaka Sınır Kapısı'nın açılması için protokol imzalandı.
2010 - Hollanda Krallığı'na bağlı özerk Hollanda Antilleri dağıldı ve Hollanda Krallığı'na bağlı 3 yeni özerk ülke (Aruba, Curaçao ve Sint Maarten) oluştu.
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BUGÜN NE GÜNÜ?
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