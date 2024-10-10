TARİHTE BUGÜN

1964 - 18. Yaz Olimpiyatları Tokyo'da başladı.

1969 - Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF), Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (Dev-Genç) adını aldı.

1970 - İngiliz sömürgesi Fiji bağımsızlığını ilan etti.

1975 - Bandırma'da Etibank Boraks ve Asit Fabrikaları'nda direniş başladı.

1975 - Papua Yeni Gine, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.

1976 - Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırıldı (1982-2004 arası tekrar kuruldu).

1980 - El Salvador'da Farabundo Martí Ulusal Kurtuluş Cephesi kuruldu.

1986 - San Salvador'daki 7,5 şiddetinde depremde yaklaşık 1500 kişi öldü.

1991 - Klasik Türk müziği sanatçısı Alâeddin Yavaşça'ya Devlet Sanatçısı unvanı verildi.

1991 - Pink Floyd, The Wall albümleri ile yaptıkları katkı nedeniyle, İngiliz Millî Tuğla Dağıtıcıları Birliği tarafından şeref listesine alındı.

1993 - Andreas Papandreou liderliğindeki PASOK, Yunanistan'daki seçimleri kazandı.

1997 - Meksika'da 5 gün süren ve 200 kişinin ölmesine neden olan Pauline kasırgası dindi.

1997 - Posadas-Buenos Aires seferini yapmakta olan Arjantin Havayolları'na ait DC-9 tipi bir uçak, Uruguay'da düştü; 74 kişi öldü.

2002 - Macar yazar Imre Kertész, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.

2007 - İnternet üzerinden indirilebilen ilk albüm In Rainbows, Radiohead grubunun internet sitesinde piyasaya sürüldü.

2009 - İsviçre'nin Zürih kentinde Türkiye ile Ermenistan arasında Akyaka Sınır Kapısı'nın açılması için protokol imzalandı.

2010 - Hollanda Krallığı'na bağlı özerk Hollanda Antilleri dağıldı ve Hollanda Krallığı'na bağlı 3 yeni özerk ülke (Aruba, Curaçao ve Sint Maarten) oluştu.