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Tarihin en yıkıcı 5 ekonomik krizi

Dünya bu zamana kadar birçok mali kriz atlattı ancak bazıları piyasalara o kadar büyük bir darbe vurdu ki dünyanın normale dönmesi yıllar aldı. Bu zamanda, birçok insan işini, evini ve tüm maddi gücünü kaybetti. İşte, dünyanın en zor 5 mali krizi...

Giriş: 19.01.2023 - 10:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 1772 KREDİ KRİZİ

    Bu kriz Londra'da başladı ve hızla Avrupa'nın geri kalanına yayıldı. 1760'ların ortalarında Britanya İmparatorluğu, sömürge mülkleri ve ticareti yoluyla muazzam miktarda servet biriktirmişti. Bu iyimser hava, birçok İngiliz bankasının hızlıca kredi vermesine neden oldu.

  • 8 Haziran 1772 yılında İngiliz Bankası ortaklarından Alexander Fordyce, Doğu Hindistan şirket hisselerinde büyük bir miktar kaybetti ve ortaklarını bu durumla baş başa bırakarak kaçtı.

    Bu bilgi Londra'da duyulunca vatandaşlar bankanın önünde paralarını çekmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İngiltere'de bir panik dalgası tetiklendi. Ardından gelen kriz hızla İskoçya, Hollanda, Avrupa'nın diğer bölgeleri ve İngiliz Amerikan kolonilerine yayıldı.

  • 1929-1939 BÜYÜK BUHRAN

    Bu, 20. yüzyılın en kötü mali ve ekonomik felaketiydi. Wall Street'in çökmesiyle başlayan büyük krizin daha sonra ABD hükümetinin zayıf politika kararlarıyla daha da şiddetli bir hale geldi. 

  • Buhran neredeyse 10 yıl sürdü ve özellikle sanayileşmiş ülkelerde büyük gelir kaybına, rekor işsizlik oranlarına ve üretim kaybına neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik oranı, 1933'teki krizin zirvesinde neredeyse yüzde 25'e ulaştı.

  • 1973 OPEC PETROL FİYATI KRİZİ

    Bu kriz, başta Arap ülkelerinden oluşan OPEC'e (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) üye ülkelerin, 4. Arap-İsrail Savaşı sırasında, İsrail'e silah göndermesine yanıt olarak ABD'ye misilleme yapmaya karar vermesiyle başladı. OPEC ülkeleri, ABD ve müttefiklerine petrol ihracatını aniden durduran bir petrol ambargosu ilan etti. Bu, büyük petrol kıtlıklarına ve petrol fiyatlarında ciddi bir artışa neden oldu ve ABD'de ve diğer birçok gelişmiş ülkede ekonomik krize yol açtı.

  • Ardından gelen krizi benzersiz kılan şey ise petrol fiyatlarındaki ani artışın tetiklediği çok yüksek enflasyon oranları ve ekonomik durgunluğun aynı anda yaşanmasıydı. Sonuç olarak, iktisatçılar bu dönemi “stagflasyon” (durgunluk artı enflasyon) dönemi olarak adlandırdılar.

  • 1997 ASYA KRİZİ

    "Asya Salgını" olarak da adlandırılan Asya mali krizi, Temmuz 1997'de başladı ve tüm Asya ülkelerini etkiledi. Tayland'da kriz, hükümetin yerel para birimini aylarca süren spekülatif baskıya karşı savunmaya çalışırken ülkenin döviz rezervlerinin çoğunu tüketti ve sabit ABD dolar kuru uygulamasından vazgeçti, böylece kriz tetiklendi. 

  • Tayland para birimini savunmayı bıraktıktan birkaç hafta sonra Malezya, Filipinler ve Endonezya da spekülatif piyasa baskısı nedeniyle para birimlerinin düşmesine izin vermek zorunda kaldı. Ekim ayına gelindiğinde kriz, ödemeler dengesi krizinin hükümeti iflasın eşiğine getirdiği Güney Kore'ye sıçradı.

    Diğer ekonomiler de baskı altına girdi, ancak sağlam ekonomik temellere ve yüksek döviz rezervlerine sahip olanlar çok daha iyi durumdaydı. 

  • 2007-2008 MALİ KRİZİ

    Bu, Büyük Buhran'dan bu yana yaşanan en şiddetli mali kriz olan Büyük Durgunluğu ateşledi ve dünya çapında mali piyasaları kasıp kavurdu. ABD'de konut balonunun çökmesiyle tetiklenen kriz, dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan Lehman Brothers'ın iflas etmesiyle sonuçlandı.

    Birçok önemli finansal kurum ve işletmeyi iflasın eşiğine getirdi ve hükümetin ekonomi kurtarma paketlerini devreye sokmasına neden oldu. Her şeyin normale dönmesi neredeyse on yıl sürdü ve yıllar boyunca milyonlarca işi ve milyarlarca doları silip süpürdü.

    Kaynak: Britannica

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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