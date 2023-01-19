Tarihin en yıkıcı 5 ekonomik krizi

1973 OPEC PETROL FİYATI KRİZİ
Bu kriz, başta Arap ülkelerinden oluşan OPEC'e (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) üye ülkelerin, 4. Arap-İsrail Savaşı sırasında, İsrail'e silah göndermesine yanıt olarak ABD'ye misilleme yapmaya karar vermesiyle başladı. OPEC ülkeleri, ABD ve müttefiklerine petrol ihracatını aniden durduran bir petrol ambargosu ilan etti. Bu, büyük petrol kıtlıklarına ve petrol fiyatlarında ciddi bir artışa neden oldu ve ABD'de ve diğer birçok gelişmiş ülkede ekonomik krize yol açtı.