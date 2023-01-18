25 milyondan fazla kişiyi öldüren veba salgını: Tarihte Kara Ölüm olarak geçiyor

1300'lü yıllarda Avrupa ve Asya'da ortaya çıkan veba salgını, tarihin en önemli olayları arasında yerini aldı. Peki, bu olay nasıl başladı ve neler oldu? İşte, tarihe kısa bir dönüş...

1300'lü yıllarda veba hakkında söylentiler başlamıştı ancak sadece bir söylentiydi. 1347 yılında Karadeniz'den 12 gemi Sicilya'da bulunan Messina limanına yanaştı.

Rıhtımda toplanan insanlar korkunç bir sürprizle karşılaştı: gemilerdeki denizcilerin çoğu ölmüştü ve hâlâ hayatta olanlar ağır hastaydı; kan ve irin sızan siyah çıbanlarla kaplıydı.