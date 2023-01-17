Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırır? İşte 7 nedeni

KAN GRUBU

Sadece dişi sivrisinekler insanları ısırır çünkü dişiler yumurta üretimi için insan kanındaki proteine ihtiyaç duyar. İlginç bir şekilde, sivrisinekler bazı kan gruplarını diğerlerinden daha çekici bulur.

Araştırmalar, farklı türlerin farklı kan gruplarını tercih ettiğini buldu. Örneğin, Aedes albopictus sivrisineği 0 tipi kanı tercih ederken, Anopheles gambiae AB ​​tipi kanı tercih ediyor.

Ek olarak, insanların yaklaşık yüzde 80'i hangi kan grubu olduklarını gösteren bir salgı üretir. Sivrisinekler, kan grubu ne olursa olsun, bu insanlara diğerlerinden daha fazla çekilir.