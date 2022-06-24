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Yol çökünce Roma dönemi tünelinin tespit edildiği sokakta 14 eve tahliye

Şanlıurfa'da dün önce paniğe yol açan ardından da şaşırtan bir olay yaşandı. Kentte çöken bir yolun altından Roma dönemine ait bir tünel çıktı. Bölgede 14 ev tahliye edilirken, evlerin kamulaştırılıp yıkılabileceği kaydedildi

24.06.2022 - 16:31 | Güncelleme: ABONE OL
Tarihi tünelin bulunduğu bölgede kamulaştırma beklentisi
Tarihi tünelin bulunduğu bölgede kamulaştırma beklentisi
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DHA

Şanlıurfa'da dün yolun çöktüğü ve altından Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tünelin çıktığı sokakta, risk nedeniyle 14 ev tahliye edildi. Evlerin, oluşturulacak komisyonun vereceği kararla kamulaştırılıp yıkılabileceği kaydedildi.

DHA'da yer alan habere göre ilçede dün belediye ekiplerince parke taşlarının onarımı yapılırken, yolda aniden çökme meydana geldi. 3 metre derinliğindeki çökme, mahallede paniğe neden oldu.

Ekipler, çukura girdiklerinde ise metrelerce uzunlukta, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tüneli fark etti.

EVLER KAMULAŞTIRILIP YIKILABİLİR

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Çukurun üzeri sacla örtülürken, sokağın giriş ve çıkışları, güvenlik şeridiyle kapatıldı. Sokaktaki çökme riski nedeniyle 14 ev ise tahliye edildi. Çökme riskine karşı evlerin; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ile Müze Müdürlüğü'nce oluşturulacak komisyonun vereceği kararla kamulaştırılıp yıkılabileceği kaydedildi.

Mahallede yaşayan İsmail Kurnaz, çökme sonrası tünel ortaya çıktığını öğrenince şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "Buranın altında tünel olduğunu bilmiyorduk. Belediye görevlileri, sokaktaki parke taşlarını düzeltmek için onarım yaparken çökme meydana geliyor. Çökmenin ardından oluşan göçüğe girildiğinde metrelerce uzunluğunda tünel bulunmuş. Çökme olduğu için sokaktaki evlerin tahliyesi yapıldı. Buranın yıkılma kararı verileceği söyleniyor, biz de gelişmeleri takip ediyoruz" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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