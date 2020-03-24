24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu'da, koronavirüs tedbirleri nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmazken, tarihi sokaklar boş kaldı.
İHA'nın haberine göre yılda yaklaşık 1,3 milyon yerli ve yabancı turist ağırlayan tarihi ilçede bazı esnaf ise dükkanlarını açmaya devam ediyor.
Kültür turizminin önemli yerlerinden birisi olan Safranbolu, geçen yıl Çin'den 40 bin 610, Tayvan'dan 34 bin 636 turist ağırlarken, bu ülkeleri Tayland ile Japonya takip etti.
Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran tarihi ilçede, yaklaşık iki aydır az sayıda yabancı turist gelirken, Türkiye'de de virüsün görülmesinin ardından sokaklar tamamen boş kaldı.
50 yıldır ilçede esnaflık yapan Mehmet Değerli, müşterilerinin ağırlıklı olarak Uzakdoğu'dan Çin, Tayvan, Güney Kore ve Japonya'dan geldiğini söyledi.
Kolonya, sabun gibi hijyen ürünleri sattıklarını, insanların kolonya gibi ürünlere zam mı yapıldı diye sitem ettiğini ifade eden Değerli, "Kendini bilen esnaf zaten bunu yapmaz. Biz ne badireler atlattık, bu sıkıntı da geçecektir. Şu anda Türkiye’de önlemler gayet başarılı" dedi.
İnsanların her şeyi devletten beklediğini aktaran Değerli, "Her şeyi devletten beklemek olmuyor. Herkes riayet edecek. Şu anda şükür bizi yaratan Allah bizim rızkımızı nasıl olsa verir. Onun için bugün müşteri olmayabilir ama önemli olan sağlık, huzur. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Sağlık Bakanı, doktorundan hemşiresine kadar hepsine saygı duyuyorum, hepsini yürekten alkışlıyorum" diye konuştu.
Tarihi Çarşı'da saatçilik yapan Mehmet Yapıcı da virüsün her yeri vurduğunu belirtti.
Virüsün ülkeye büyük zararı olduğunu vurgulayan Yapıcı, şunları kaydetti:
"Esnafın da birkaç tanesi açık. Zaten gelen gezen de yok. Görüyorsunuz sokaklar bomboş. Bugün cumartesi, buranın pazarı. Normalde burada trafik çok hızlı olması gerekiyordu. Kimse yok, öyle oturuyoruz biz de. Dükkanımızı açıyoruz, bizim tamir olayları var, biriken onları yapıyoruz. Boş zamanımızı değerlendiriyoruz."
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