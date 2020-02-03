Tarihi kent Ahlat’tan kartpostallık manzaralar

Kar yağışı sonrası Ahlat’ın tarihi mekanlarının karla bütünleşen güzelliklerini fotoğraflamak için Ahlat’a gelen doğa ve manzara fotoğrafçısı Abdülrıdvan Kulu, “Dün akşam Bitlis bölgesinde yoğun bir kar yağışı vardı. Bu yağışın ardından Ahlat’ta güzel fotoğraflar çekebileceğimizi düşünerek Ahlat’a geldik. Özellikle Selçuklu Mezarlığı ve kümbetler kar yağışının ardından oldukça güzel görüntüler verdiler. Gelinlik giymiş gibi gözüküyorlar. İlçede gezerek çok güzel yerlerde fotoğraflar çektik. Özellikle kış mevsiminde Ahlat’ta fotoğraf çekilmesini herkese tavsiye ederim” dedi.