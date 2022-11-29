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Tarihi imzalar atılmış, krallar yolculuk etmişti

İlk seferine 1883’te çıkan, yolcuları ve lüksü nedeniyle küresel bir şöhrete sahip olan Orient Express, son seferini 1977’de yapmıştı. 45 yıl sonra rayların üzerinde yeniden süzülecek olan trende yolculuk etmenin bedeli 17.500 Euro olarak belirlendi. Uluslararası yapımlarda sıkça kullanılan, Pera Palas Hoteli dâhil birçok otelin açılmasına vesile olan trenin seferleri, yine ilk güzergâhlarından biri olan Paris - İstanbul arasında gerçekleştirilecek

Giriş: 29.11.2022 - 08:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • Başlangıç noktası Paris olan Orient Express (Doğu Ekspresi) ilk seferini 4 Ekim 1883'te yaptı.

    1888’de durakları arasına İstanbul da dâhil edildi. 

    Son seferini 1977’de yapan ünlü trenin durakları arasına 45 yıl sonra İstanbul yeniden eklendi. 

    Orient Express'in 2024'te Paris - İstanbul arasında yeniden sefer yapması planlandı.

     

  • Yolcular; Paris - Lozan - Milano - Venedik - Belgrad - Sofya - İstanbul arasında gerçekleştirilecek bu keyifli yolculuk için 17.500 Euro (336.875 TL) ödeyecek. 

     

  • Orient Express'in Paris - İstanbul seferi, 25 - 30 Ağustos arasında 6 gün 5 gece sürecek. 

    * Baştan aşağı yenilenen trenin tasarımı, iç mekânda kullanılan ahşap paneller 1920'li yılların etkilerini taşıyor. 

    * Trende 12 yataklı vagon, bir yemek vagonu ve 3 salon vagonu bulunuyor. 

     

  • Orient Express'in 1883’te Paris'ten başlayan ilk seferinde Fransız, Alman, Avusturyalı ve Osmanlı asıllı diplomatlar, memurlar ve ekâbirler yolculuk etti. 

  • Ayrıca yolcular arasında II. Abdülhamid ile röportaj yapmak için İstanbul’a gelen The Times Gazetesi’nin muhabiri Edmond About da bulunuyordu. About, yolculukla ilgili hatıralarını 1884’te “De Ponteise à Stamboul” adlı kitabında yayınladı.

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