Orient Express'in ünlü yolcuları arasında şu kişiler de vardı;
V. George… Birleşik Krallık Kralı (1865 - 1936)
I. Ferdinand… Bulgar Kralı (1861 -1948)
II. Leopold… Belçika Kralı (1835 - 1909)
Paul Dechanel… Fransız Cumhurbaşkanı (1955 - 1922)
Mata Hari… Casus (1876 - 1917)
Arabistanlı Lawrence… Casus (1888 - 1935)
Greta Garbo… Onur ödülü dalında Oscar’a layık görülen oyuncu. (1905 - 1990)
Albert Einstein… Bilim insanı (1879 - 1955)
Theodore Roosvelt… ABD Başkanı (1859 - 1919)
Harry Truman… ABD Başkanı (1884 - 1972)
Mahatma Gandhi… Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri (1869 - 1948)
Sigmund Freud… Psikanaliz biliminin kurucusu (1856 - 1939)