Tarihi Gelibolu Yarımadası yeniden ziyarete açıldı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 18 Haziran'da tarım arazisinde çıkan ve dün kontrol altına alınan orman yangını nedeniyle kapatılan Tarihi Gelibolu Yarımadası bugün tekrar ziyarete açıldı.
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 18 Haziran saat 16.05'te tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü.
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Tarihi Gelibolu Yarımadası yangın nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı. Dün yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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Eceabat'taki orman yangını nedeniyle ziyarete kapatılan Tarihi Gelibolu Yarımadası, bugün tekrar ziyarete açıldı.
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Çanakkale Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi.
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Açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında çıkan orman yangını nedeniyle ziyarete kapatılan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı 20 Haziran Perşembe günü yeniden ziyarete açılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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