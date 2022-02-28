"Sur duvarlarının restorasyon çalışmaları sırasında o dönemde askerlerin çantalarında bulunma ihtimali olan bir flakon, bir serum şişesi gün yüzüne çıktı. Bunlar cam şişe içinde saklandığı için bugüne kadar korunmuş ama restorasyon çalışmalarımız sırasındaki hassasiyetin, inceliğin, dikkatin sonucu olarak da kırılmadan elimize geçmiş oldu. Tabii içi dolu olan bir serum şişesinin, bir flakonun belki o zaman da Çanakkale Savaşları sırasındaki bir askerin çantasındaki bulunan bir morfin olabilme ihtimali yüksek.