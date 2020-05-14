Darıca ilçesinde bulunan ve Evliya Çelebi'nin 'Seyahatname´sinde 'Lebi deryada dört köşede kalesi vardır. Kalenin limana hazır cihetinde bir kapısı vardır. Kalenin muhafızı ve komutanı yoktur. İçinde 20 civarında kiremit örtülü evler mevcuttur' satırlarıyla bahsettiği tarihi Darıca Kalesi'nin yeniden gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar başladı. 14'üncü yüzyılda, Bizans döneminde yapıldığı tahmin edilen kalenin aslına uygun olarak restore edilmesi hedefleniyor.
DHA'nın haberine göre kentte bulunan tarihi yapıları yeniden canlandırmayı hedeflediklerini söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Kalesi bizim çocukluk yıllarımızda Darıcalı hemşerilerimizin vakit geçirdiği hatta düğünlere, sünnetlere ve cemiyetlere ev sahipliği yapmış bir mekan. Şu an biraz atıl vaziyette. Bununla alakalı bizler de ekiplerimizle beraber teknik çalışmalarımızı yaptık, yakın zamanda restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile beraber Darıca'nın tarihini yaşatmak adına çalışmalarımız var. Şu an hizmete açtığımız İskoliye Mektebi'ni de bakanlığımızla beraber ortak bir çalışmayla yapmıştık. Bu alanda birtakım çalışmalarımız var. Allah nasip ederse en kısa zamanda Darıca Kalesi'ni Kültür ve Turizm Bakanlığı ve valiliğimizin de desteğiyle yapılan çalışmalarımız nihayete erdiği zaman doğal yapısına uygun bir şekilde canlandırmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.
'HALKIN RESTORASYON ÇALIŞMASI İÇİN YOĞUN TALEBİ VAR'
Kentin işlek noktalarından birinde bulunan Darıca Kalesi'nin restorasyonu için halktan da yoğun talep geldiğini anlatan Başkan Bıyık, şöyle devam etti:
"Kalenin doğal yapısına uygun bir şekilde restore edilmesini ve aslına uygun bir şekilde yeniden gün yüzüne çıkarılmasını arzu ediyoruz. Yeni eski Darıca Kalesi'ni kendi mimarisine özgü bir şekilde canlandırmayı arzu ediyoruz, ana amacımız bu. Darıcalıların genel olarak uğradığı bir yer Darıca Kalesi. Zaten Darıca'nın tarihine baktığımız zaman bu kalenin nelere mihmandarlık yaptığını çok iyi anlıyoruz. Onun için buranın restore edildikten sonra daha stratejik daha kültürel bir yer haline getirmeyi düşünüyoruz. Bu çalışmanın sonucunda vatandaşlarımızın buraya ilgisi artacağını da tahmin ediyoruz. Darıca'yı bilen, burada yaşayan insanlarımızın da Darıca Kalesi'nin restore edilmesi yönünde yoğun talepleri vardı. İnşallah en kısa zamanda çalışmalara başlayıp kaleyi aslına uygun bir şekilde yeniden gün yüzüne çıkaracağız."
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