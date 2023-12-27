Tarihi Ardahan Kalesi karla kaplandı
Ardahan'da etkili olan kar yağışıyla Tarihi Ardahan Kalesi beyaza büründü. Ardahan Kalesi, tarihi Demir Köprü ve Kura Nehri'ni kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi
Giriş: 27.12.2023 - 11:24 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:24
- 1
Ardahan’da beklenen kar yağışının hafta sonu itibarıyla etkili olmasıyla kentin çevresi beyaza büründü.
- 2
Ardahan'ı kaplayan kar eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakırken, Tarihi Ardahan Kalesi, Demir Köprü ve Kura Nehri'yle birlikte Ardahan Ovası beyaz örtüyle kaplandı.
- 3
Kar yağışıyla kartpostallık manzaraların oluştuğu kent havadan görüntülendi.
-
- 4
- 5
- 6
-
- 7