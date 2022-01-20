EMEKLİ AYLIĞINDA 1157 TL ARTIŞ OLACAK

Dört yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye tabiler. Hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyorlar.

Yeni zamla birlikte 30 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi öğretmen, polis ve din görevlilerinin emekli aylığı 5 bin 592 TL, 2200 ek göstergeye tabi hemşirelerin ise 5 bin 435 TL düzeyinde. Otuz yıllık hizmeti bulunanlar için bir yıllık hizmet karşılığı ödenen ikramiye tutarı ise 3000 ek göstergeli memurlarda 6 bin 721, 2200 ek göstergeli memurlarda ise 6 bin 533 TL.

Öğretmen, polis, din görevlisi 3600 ek gösterge ile ne kazanacak? (TL) Mevcut Yeni Fark 25 yıllık hizmet üzerinden Emekli aylığı 5.242 6.399 1.157 Emekli ikramiyesi 168.031 205.113 37.082 30 yıllık hizmet üzerinden Emekli aylığı 5.592 6.826 1.234 Emekli ikramiyesi 201.637 246.135 44.498 35 yıllık hizmet üzerinden Emekli aylığı 5.941 7.252 1.311 Emekli ikramiyesi 235.243 287.158 51.915

Otuz yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına girdiklerinde emekli aylıkları 1.234 TL artarak 6 bin 826 TL’ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 8 bin 204 TL’ye yükselecek. Hemşirelerin ise emekli aylıkları 1.391 TL artarak yine 6 bin 826 TL olacak.

Hizmet süresi 25 yıl olan polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli aylığı 1.157 TL, hizmet süresi 35 yıl olanlarınki ise 1.311 TL artacak. Hemşirelerde ise artış sırasıyla 1304 TL ve 1.477 TL olacak.