5. PASSION JOAN OF ARC (JEANNE D’ARC’IN TUTKUSU)

Filmde 1431'de Yüzyıl Savaşları sırasında ülkesi Fransa için orduya katılarak İngilizlere karşı savaşan Katolik azizesi Jeanne d'Arc'ın esir düştükten sonra Tanrı ile konuştuğunu ileri sürdüğü için kafirlik suçuyla yargılanması, zindanlarda işkence görmesi ve yakılarak ölüme mahkûm edilmesi anlatılıyor. 1 saat 50 dakika süren bu filmin yönetmeni Carl Theodor Dreyer, filmi Fransız Milli Müzesi'nde korunan mahkeme kayıtlarına ve tutulan günlüklere dayandırarak yaptı. 1928 yapımı bu film sessiz bir filmdir.

IMDb puanı: 8.1/10