ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Tarih Öğretmenliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Tarih Öğretmenliği 2020 taban puanları ve başarı sıralaması...

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2020

Aşağıdaki tabloda Tarih Öğretmenliği Bölümü bulunan üniversitelerin 2019 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Tarih Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sözel puan türünden tercih yapmaları gerekir.

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BULUNAN ÜNİVERSİTELER

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı Puan

Türü

2019

2018 Kont.

2019

2018

2017

2016 Yer.

2019

2018

2017

2016 Başarı

Sırası

2019

2018

2017

2016 Taban

Puanı

2019

2018

2017

2016 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Tarih Öğretmenliği

(4) SÖZ 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 20.917

27.100

36.468

15.700 391,62171

372.87507

401,47506

425,03738 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet) Tarih Öğretmenliği

(4) SÖZ 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 24.935

27.600

41.196

21.100 386,91768

372.44239

396,84965

415,63586 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR)( Devlet) Tarih Öğretmenliği

(4) SÖZ 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 33.713

41.300

58.911

23.200 378,53798

360.78714

381,74308

412,34748 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA)( Devlet) Tarih Öğretmenliği

(4) SÖZ 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 52.317

75.500

80.029

35.600 365,40222

341.68732

366,69376

396,73237 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) Tarih Öğretmenliği

(4) SÖZ 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 77.399

104.000

102.685

49.400 352,30816

330.25004

352,93984

383,20398 DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR)( Devlet) Tarih Öğretmenliği

(4) SÖZ 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 84.092

106.000

103.235

62.100 349,38528

329.69286

352,64046

372,79124 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN)( Devlet) Tarih Öğretmenliği

(4) SÖZ 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 99.050

134.000

116.610

74.800 343,35642

320.50948

345,42639

363,80705