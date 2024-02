Tarih, kültür ve bisiklet bir arada!

REKLAM advertisement1

Antalya’nın yeşil doğası ve mavi denizini bir araya getiren Tour of Antalya, bisiklet dostu etaplarıyla yarışa hazırlanıyor. Muhteşem manzaralar eşliğinde “Beyond Antalya / Antalya’nın Ötesi” stratejisi ile Antalya’nın bir kültür kenti olduğunu vurgulayan Tour of Antalya, bisikletçilere spordan fazlasını sunuyor.Antalya’nın yeşil doğası ve mavi denizini bir araya getiren Tour of Antalya, bisiklet dostu etaplarıyla yarışa hazırlanıyor. Muhteşem manzaralar eşliğinde “Beyond Antalya / Antalya’nın Ötesi” stratejisi ile Antalya’nın bir kültür kenti olduğunu vurgulayan Tour of Antalya, bisikletçilere spordan fazlasını sunuyor.Zengin tarihi dokusu, denizi, doğası, iklimi, kültür, sanat etkinlikleri, alışveriş olanakları ve yeme içme mekanlarıyla her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan bir kültür ve turizm kenti olan Antalya, birbirinden güzel etaplarda dünyaca ünlü bisiklet takımlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenen Tour of Antalya powered by AKRA, beşinci yılında yeniden yapılanarak bisiklet yarışı heyecanının yanı sıra tarihin içinde geçen eşsiz rotası ile, cenneti andıran doğası, eşsiz tarihi, iklimi ve birbirinden güzel etapları ile TOUR OF HEAVEN olarak tanımlanıyor.

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2023 Elit Erkekler Uluslararası Yol Bisikleti takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 gün 4 etaptan oluşan uluslararası bisiklet yarışı “Tour of Antalya powered by AKRA”, 8-11 Şubat 2024 tarihlerinde Antalya’da beşinci kez düzenlenecek. 16 ülkeden 25 takıma ve 175 bisikletçiye ev sahipliği yapacak Tour of Antalya’da dünyaca ünlü bisikletçiler Antalya’nın cennet yollarında birbirinden güzel 4 etapta 601,7 km pedal basacak.

Antalya’nın eşsiz doğasıyla birleştiren 4 farklı yarış etabı, bisikletçilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Her virajda farklı bir manzara ile karşılaşan bisikletçiler, Antalya'nın ötesinde anlar yaşayarak eşsiz coğrafyayı adeta pedallarının altında hissedecekler. 1. Etap - 1. Etap – Side - Antalya 137,7 km (8 Şubat, Perşembe) Tour of Antalya’nın ilk etabında, 8 Şubat Perşembe günü Anadolu’nun en eski yerleşim birimlerinden biri olan Side’den merkeze doğru 137,7 kilometre pedal basılacak. Tour of TOA 2024’ün ilk etap güzergahında Antalya’nın en büyük ilçesi Manavgat da yer alıyor. Eşsiz manzaralar eşliğinde geçecek yarışa, iniş ve çıkışlarla Antalya’nın büyülü doğal güzellikleri eşlik edecek. Side Antik Kenti Bir yarımada üzerinde kurulmuş Side Antik Kenti, Helenistik ve Roma devrine ait görkemli yapılara sahip. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan antik kentin günümüze kadar ulaşan kalıntıları arasında, şehir kapısı, sütunlu caddeler, surlar, ticaret agorası, devlet agorası, anıtsal çeşme, su yolu, evler, tiyatro, Vespasian Çeşmesi ve anıtsal kapı, zafer takı, Dionysos Tapınağı, piskoposluk sarayı ve bazilikası, güney bazilikası, Apollon Tapınağı, Athena Tapınağı, büyük hamam, liman hamamı, vaftizhane, Philippus Attius Suru ve Side Müzesi olarak kullanılan agora hamamı yer alıyor. Aspendos Dünyaca ünlü tiyatrolardan birine ev sahipliği yapan Aspendos Antik Kenti, Akalar tarafından 10. yüzyılda kuruldu. Gelişimini yakınındaki ırmak ve bereketli topraklara borçlu olan kent, kendi adına ilk madeni para bastıran şehirlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Tüm dünyaya yayılan tiyatrosuyla dikkat çeken Aspendos, Türkiye’nin en iyi korunan antik tiyatrosu sayılıyor. Günümüzde çeşitli konser ve festivallere ev sahipliği yapan Aspendos Tiyatrosu, 12 bin kişilik kapasitesiyle ziyaretçilere benzersiz bir atmosfer sunuyor. Perge Dünyanın en önemli Antik şehirlerinden biri olan Perge, Antalya şehir merkezinin 17 kilometre doğusundaki Aksu sınırları içinde yer alıyor. Mimarisi ve heykeltıraşcılığıyla ünlü kent, kusursuz ızgara şehir planıyla dikkat çekiyor. Fraport TAV Antalya Havalimanı Avrupa'da yolcu ve uçak trafiği konusunda en yoğun ilk 10 havalimanı arasında yer alan Fraport TAV Antalya Havalimanı, 35 milyon yolcu kapasitesine sahip. Düden Şelalesi Antalya’nın en çok ziyaretçi ağırlayan noktalarından biri olan Düden Şelalesi, Antalya’nın sembolü olarak yer alıyor. Halk arasında Karpuzkaldıran adıyla bilinen şelale, Antalya şehir merkezine 8 kilometre uzaklıkta konumlanıyor. 2. Etap – Demre - Antalya 141,9 km (9 Şubat, Cuma) Tour of Antalya’nın ikinci günü sporcular, Likya medeniyetinin en önemli kentlerinden olan Demre’den start alarak Antalya’ya doğru ilerleyecek. Her sene Noel Baba Kilisesi’nde yapılan etkinlikleriyle ön plana çıkan Demre, turkuaz suyu ve altın kumlarıyla hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle ünlü bir destinasyon olarak yer alıyor. Her yıl 1-7 Aralık tarihleri arasında Demre’de yapılan etkinliklere Hristiyan dünyasından çok insan katılıyor. Aziz Nikolaos’ın doğduğu Patara da, tarihi eserleriyle önemli bir cazibe merkezi olarak kabul ediliyor. Antalya’nın masalsı köşesi Demre’den pedal basacak bisikletçiler, tarih ve doğa ile kucaklaşmaya hazırlanıyor.

Demre – Antalya etabında bisikletçilere doğa harikası koylar eşlik edecek Binlerce yılda doğal olarak mağara içinde oluşan Mağaralı Koyu, hem denizi hem kumsalı hem de içinde bulunan mağarasıyla şölen sunuyor.Finike – Demre yolu üzerinde doğal bir havuz olarak yer alan Ejder Gözü, Antalya’nın eşsiz doğasının bir yansıması… Ejderhanın bir prensesi kaçırarak göle hapsettiği efsanesiyle anılan Ejder Gözü, mistik tarafıyla ziyaretçileri büyülüyor. Doğal güzellikleriyle ünlü Sülüklü Plajı, adını sahildeki sıcak su kaynaklarından gelen sülüklerden alıyor. Ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunan plaj, dalgasız denizi ve çakılsız sahiliyle de ön plana çıkıyor. Saf güzelliği ve kartpostalları andıran manzarasıyla dikkat çeken Andrea Doria, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda özgün deniz yaşamıyla da önemli bir bölgedir. İsmini ünlü deniz komutanı Andrea Doria’dan alan koy, caretta carettaların ve Akdeniz foklarının sık sık uğradığı bir destinasyondur. Doğayı dinlemek için eşsiz bir tercih olan Merdivenli Koy, masmavi Akdeniz sularıyla görsel şölen sunan ve huzur arayanların kalbini çalan önemli bir yerdir. Finike’nin doğal zenginliklerinden biri olan Suluin Mağarası, Avrupa’nın en geniş mağarası ve Asya Kıtası’nın ise en büyük sualtı mağarası olarak kayıtlara geçiyor. İçerisindeki sarkıtlar, dikitler, damlataş oluşumlarıyla bir atmosfere sahip olan mağara, esrarengiz ve gizemli görünümüyle doğa severleri cezbediyor. 3. Etap – Kemer - Tahtalı 136,7 km (10 Şubat, Cumartesi) Antalya’nın Kemer ilçesi merkezinden başlayıp Derince ilçesindeki Tahtalı Dağı’nda sona erecek Tour of Antalya’nın üçüncü gün etabı, Olympos üzerinden Kumluca’ya geçerek Antalya’nın en yeşil bölgelerine uğrayacak. Beydağları’nın en yüksek zirvesi olan Tahtalı’da tırmanışa geçen bisikletçiler, zorlu şekilde mücadele edecek. Kemer Antalya'ya 43 kilometre uzaklıkta yer alan kıyı şeritli Kemer, Akdeniz turizminde önemli yere sahip… Lüks ve konforlu konaklama seçenekleriyle ön plana çıkan Beldibi, Göynük, Kiriş, Çamyuva, Tekirova, Çıralı gibi eşsiz güzellikleriyle ünlü tatil beldeleri, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor ve masmavi berrak suları ve yeryüzü cennetini andıran koylarıyla sayısız güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Phaselis Antik Kenti Kemer'in en önemli tarihi eserlerinde biri olan Phaselis Antik Kenti, Bey Dağları Sahil Milli Parkı'nın çam ve sedir ormanları arasında yer alıyor. Tarihi zenginlikleri yanında muhteşem bir doğaya ve plaja sahip olan Phaselis, Akdeniz güneşini yakından hissetme fırsatı sunuyor. Phaselis Koyu İhtişamıyla görenleri büyüleyen antik kentin içinden geçerek ulaşılan Phaselis Koyu, masmavi berrak suları ve zengin balık çeşitleriyle dikkat çekiyor. Olympos Antalya’nın güney sahillerinde Phaselis’ten sonra ikinci önemli liman kenti Olympos’un, M.Ö. 167–168 yılarında basılan Likya Birlik sikkelerinde adı geçiyor. Kentin birkaç kilometre güneybatısındaki Çakaltepe olarak anılan yükseltinin güney yamacından devamlı olarak alev çıkar. Özellikle geceleri çok etkileyici olan bu doğa olayı metan gazının asırlardır aynı noktadan yeryüzüne ulaşmasından kaynaklanır. Bu doğa olayı Likya’da yaşayan ve soluğundan ateş püskürdüğüne inanılan Khimaira Canavarı ile özdeşleşmiş ve bu sayede Olympos, Bellerophontes Efsanesi'ne ev sahipliği yapmıştır. Zamanla demirci Tanrı Hephaistos’un kült merkezi, Roma ve Bizans dönemlerinde de dini merkez olarak kullanılan alanda yer yer orijinal blokları görülebilen kutsal yol ile alevlerin etrafındaki bir takım yapıların temellerini görmek mümkündür. İç duvarları yer yer freskolarla süslü Bizans Kilisesi ise alandaki en anıtsal kalıntıdır. Adrasan Kumluca’ya yakın doğal güzellik Adrasan, 2 kilometre uzunluğundaki kumsalıyla göze çarpıyor. Adrasan Koyu’nda yer alan gezi tekneleriyle, çevredeki Suluada, Akvaryum, Ceneviz, Sazak gibi koylara, günübirlik turlar düzenleniyor. Korsan Koyu Akvaryumu andıran turkuaz rengi suyuyla görenleri kendine hayran bıraktıran Korsan Koyu, Antik Çağ dönemindeki korsan kralı Zeniketes’in eline geçtiği için “Korsan Koyu” adıyla biliniyor. Mavikent Antalya’nın Kumluca ilçesi sınırları içinde yer alan Mavikent, yemyeşil ağaçları ve ışıl ışıl masmavi deniziyle ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunuyor. Tahtalı Dağı Beydağları Sahil Milli Parkı içinde yer alan Tahtalı Dağı, Kemer sahil şeridinde bir doğa harikası… Doğa sporu sevenler için Tahtalı Dağı'nın zirvesinden Beycik Köyü'ne ve Çukuryayla'ya dağ yürüyüş yolları bulunuyor. Tarih boyunca kutsal kabul edilen dağ, birçok maceraseverin heyecanını uyandırıyor. 4. Etap – Antalya – Antalya 185,4 km (11 Şubat, Pazar) Tour of Antalya’nın 185,4 kilometre uzunluğundaki son etabı, Konyaaltı sahilinden başlayarak aynı noktada sonlanacak. Dört günlük yarışın kazananı bu etapta belli olacak. Yarışçılar bu sene ilk kez Antalya sınırlarını aşarak Isparta ve Burdur’un köylerini ziyaret edecek. Antalya Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya, yerli ve yabancı turistlerin odak noktasıdır. Akdeniz mutfağı, lüks tatil köyleri, uluslararası standartlara sahip otelleri ve doğal güzellikleriyle bilinen Antalya, bisiklet sporu için önemli bir destinasyon olarak yer alıyor. Antalya Aquarium Dünyanın en büyük akvaryum komplekslerinden biri olan Antalya Aquarium, eğlence ve yeme içme alanlarının yanı sıra her gece doğal kar yağdırılan kapalı kar alanı olan Snow World & Ice Museum, zehirli sürüngenler, dev böcekler ve rengarenk canlılarla tropik bir macera sunan WildPark gibi farklı eğlece alanlarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu Yarış parkurunun güzargahı içinde yer alan Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu, 33 bin izleyici kapasitesiyle spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Çatısında yer alan güneş enerjisi panelleriyle kendi enerjisini üreten stadyum, 2015 yılından bu yana Antalya’da bir günde 550 evin kullandığı elektriği üretiyor. Karacaören Barajı Burdur, Isparta ve Antalya sınırları içinde yer alan Karacaören Barajı, Aksu Irmağı üzerinde kurulu.. Etrafındaki yeşilliklerle kaplı dağlık ve ormanlık alanlar, serin havasıyla sıcak yaz günlerinin en huzurlu yerlerinden olan Karacaören Barajı, Akdeniz lezzetlerinin tadımlanabileceği çeşitli restoranlarda yer alıyor. Milias Antik Kenti Burdur il sınırları içinde yer alan Antalya’ya komşu olan Milias Antik Kenti, görkemli Toros dağları üzerinde konumlanıyor. Roma ve Helenistik dönemde yerleşim alanı olarak kullanıldığı düşünülen Milias, büyüleyici tarihi kalıntıları ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Ariassos Antik Kenti İskitler tarafından M.Ö. 3000’li yıllarda kurulan Ariassos Antik Kenti, Antalya’yı Anadolu’ya bağlayan Çubuk Beli üzerinden konumlanıyor. Nekropolis, surlar, tiyatro, bouleuterion, nymphaion, suyolu, hamam, gymnasion, kiliseler ve kamu binaları gibi önemli yapılara sahip Ariassos, mimarisi ve tasarımı açısından olağanüstü nitelikler gösteren, muazzam bir taş işçiliği örneği sergiliyor. Çubuk Beli Geçidi Rakımı nedeniyle bisikletçilerin favorisi haline gelen Çubuk Beli, etrafını çevreleyen Toros Dağları ile gözlere hitap eden bir görselliğe de sahip.. Döşemealtı Antalya’nın el dokuması halılarıyla ünlü ilçesi Döşemealtı, yörük kültürü için önemli bir merkezdir. Yörük kültürünün canlı bir temsilini sunan bu ilçe, geleneksel el sanatlarıyla ön plana çıkıyor. Binlerce halıyla oluşturulan görsel şölen hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini yakından çekiyor. Karain Mağarası Yarış güzargahının sağ tarafında bulunan Karain Mağarası, Türkiye’nin en değerli arkeolojik alanlarından biri olarak yer alıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin en büyük doğal mağaralarından biri olan Karain’in Anadolu'nun doğa tarihine olduğu kadar insanlık tarihine de ışık tutuyor.