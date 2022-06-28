YKS maratonunun sona ermesiyle birlikte gözler sonuç tarihlerine çevrildi. 3 milyon 243 bin 425 aday başvuruda bulunduğu sınavın sonuç açıklanma tarihi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan takvimde yer buldu. Peki, "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte konuyla ilgili merak edilenler...