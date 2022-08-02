Tarih belli oldu mu? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı ve ne zaman belli olacak? MEB ile 3. dönem AÖL Açık Lise sonuçları sorgulama sayfası ekranı

Geri sayım! AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 3. dönem 2022 Açık Lise sınav sonuçları

3. dönem Açık Lise sınavlarının geçtiğimiz günlerde tamamlanmasının ardından sonuç açıklanma tarihi merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavının sonuçları binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Peki, 2022 Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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