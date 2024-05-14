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        Haberler Spor Futbol TARİH BELLİ OLDU! Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi adayları - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi adayları

        Fenerbahçe başkanlık seçimi için heyecan dorukta. Fenerbahçe Kulübü başkanı Ali Koç'un ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın adaylık açıklamalarının ardından Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi araştırması sıklaştı. Daha önce 2018 seçimlerinde de karşılaşan rakiplerin kazananı 16 bin 92 oyla Ali Koç olmuştu. Koç, 20 yıldır başkanlık görevinde bulunan Aziz Yıldırım'ı geçerek Fenerbahçe'nin başkanı olmuştu. İşte, "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 10:45 Güncelleme: 14.05.2024 - 21:02
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        • 1

          Fenerbahçe Kulübü başkanlık seçimine gidiyor. Sarı-lacivertli kulüp yeni başkanını seçmeye hazırlanırken adaylar da belli olmaya başladı. Mevcut başkan Ali Koç'un adaylığını açıklarken gözler eski başkan Aziz Yıldırım'a çevrildi. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? İşte, 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi adayları...

        • 2

          FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

          Fenerbahçe, olağan seçimli genel kurul toplantısının 30-31 Mayıs tarihlerinde, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 8-9 Haziran tarihlerinde Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacağını açıkladı

        • 3

          FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ ADAYLARI

          Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağan seçimli genel kurulda başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı.

          Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul için daha önce başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran ise yeniden adaylığını ilan eden Ali Koç lehine çekildiğini duyurdu.

        • 4

          Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım aday olma kararı aldı. Yıldırım 15 Mayıs Çarşamba günü 13.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

          Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada iddialara yanıt vermiş ve adaylık durumunun olması halinde bunu kendisinin duyuracağını dile getirmişti.

          Fenerbahçe'de başkan adaylığı için son başvuru tarihi ise 24 Mayıs.

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