Dikey Geçiş Sınavı için sonuç açıklama tarihi ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile netlik kazandı. Sınav katılımcıları DGS sınavı sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağını merak ederken sonuçlar için geri sayım başladı. Peki, DGS sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte 2022 DGS sınav sonucu sorgulama ekranı...