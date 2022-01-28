Anadolu’nun farklı bölgelerinde sağlığa oldukça faydalı çorbalar bulunur. Özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan ve günün her saatinde tüketilebilen çorbalar arasında en öne çıkanlardan biri de tarhana çorbasıdır. Tarhana çorbası un, süt, yoğurt ve çeşitli baharatlar ile elde edilirken sağlığa olan faydaları ile de dikkat çekmektedir. İşte, tarhana çorbası içmek neye iyi gelir? sorusu hakkında merak edilen her şey.

Tarhana Çorbasının Faydaları

Tarhana yapımında fermente yöntemi kullanılır. Bu yüzden her yaştan kişi tarafından rahatlıkla tüketilebilir.

İçeriğindeki malzemeler nedeni ile vitamin ve mineral oranı yüksektir.

Çinko, kalsiyum, demirin yanı sıra B ve A vitaminlerini de içerir.

Karbonhidrat ve protein zenginidir.

Bağışıklığı güçlendirmek için kış aylarında sıkça tüketilmelidir.

Sindirim sistemini hızlandırır.

Kemik sağlığı için faydalıdır.

SARIMSAĞIN KAŞA FAYDALARI

Tarhana Çorbasının Zararları

Kemik gelişimi ve bağışıklığa sağladığı faydalar ile bilinen tarhana çorbasının zararları da vardır. Özellikle hipoglesimi ve insülin direnci olan kişilerin tarhana içmemesi gerekmektedir.

Hamilelikte Tarhana Çorbasının Faydaları

Gün içerisinde tükettiğimiz besinler sağlığıma pek çok fayda sağlar. Bu yüzden tükettiğimiz her yiyecek hakkında detaylı araştırma yapma ihtiyacı duyarız. Özellikle hamile kadınların tüketeceği besin çeşitlerinin faydaları da önem arz eder. Sağlık için şifa olan tarhana çorbasının da hamile kadınlar için tüketiminde merak edilen konu faydalı olup olmadığıdır. Tarhana çorbasının içinde yer alan süt, yoğurt, protein, sebzeler ve baharatlar ile hamile kadınlar için de oldukça doyurucu ve faydalıdır. Tarhana çorbasının içeriğindeki vitamin ve mineraller anne karnındaki bebeğin de beslenmesi için önemli bir yer tutar.

Tarhana Çorbasının Bebeklere Faydaları

Tarhana çorbasının içeriğindeki malzemeler bebekler için de faydalıdır. Ancak biber çeşitleri kullanıldığı için bebek tarhanası adı verilen acısı az ya da olmayan tarhanalar da yapılmaktadır. Tarhana çorbası bebeklerin gelişim dönemlerine olumlu katkı sağlar.

Tarhana Çorbası İçmek Zayıflatır Mı?

Tarhana çorbasının kilo verme döneminde yardımcı olduğunu söylemek doğru bir açıklama olmaz. Tarhana çorbası karbonhidrat ve protein içerir. Sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Doyurucu bir çorbadır ancak porsiyon tüketimine dikkat edilmelidir. Bu yüzden tarhana çorbasının zayıflama üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Tarhana Çorbasının İçinde Neler Var?

Anadolu lezzetlerinden biri olan tarhana çorbasının içeriği yörelere göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak tarhana çorbası içinde bulunması gereken malzemeler şunlardır: Kuru soğan, domates, yoğurt, yeşil biber, kırmızı biber, süt, acı biber, tatlı biber, tuz, dere otu ve maydanoz. Bu malzemelerin tamamı belirlenen oranlarda karıştırıldıktan sonra en az 10 gün boyunca bekletilir. Ardından süzgeç yardımı ile süzülür. Süzülen bu karışımın içerisine un eklenir. Ardından mayalanmak üzere bekletilir. Cam kavanozlara konularak kış aylarına kadar güvenle korunabilir. Bunun yanı sıra yaş olarak saklanmak isteyen tarhana ise güneşte kurutulur. Kurutulan tarhana süzüldükten sonra üstenildiği zaman kullanılabilir.