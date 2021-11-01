"BİTKİN DÜŞTÜK AMA MUTLUYUZ"

Rae Young, People Dergisi'ne verdiği röportajda düğünle ilgili "Beklediğimizden daha güzeldi. Bitkin düştük ama aynı zamanda çok da mutluyuz." diye konuştu. El Moussa ise her şeyin sanki filmlerden çıkmış gibi olduğunu belirtti.