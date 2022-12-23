Tarçın Günde Ne Kadar Tüketilmeli? Çubuk Tarçın Kaç Kez Kullanılır?

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Çubuk Tarçın Kaç Kez Kullanılır?

Çubuk tarçın, kaynatma veya infüzyon sırasında özellikle iyi gelişen zengin, derin aromalara sahiptir. Çubuk tarçın kaç kez kullanılır?

TAHİN GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Çubuk tarçını aromasının gitmemesi için 1 kez kullanmak en iyisidir fakat 2-3 kez de kullanabilirsiniz.

Aynı zamanda tarçın tüketmek enfeksiyonları tedavi etmeye yardımcı olur. Diş ve diş ağrısını rahatlatır. Ağız kokusuyla savaşır. Kan şekeri seviyelerini düzenler. Kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.

Toz Tarçın Zayıflamak İçin Nasıl Kullanılır?

Tarçın, hücrelerin enerji için kan şekerini verimli bir şekilde kullanmasına neden olan ve dolayısıyla kan şekeri seviyelerinin kontrol edilmesine yardımcı olan bir hormon olan vücudun insülininin etkinliğini artırır. Peki, Toz tarçın zayıflamak için nasıl kullanılır? Tarçından bir çay yapabilir gün boyu tüketebilirsiniz. İşte tarifi

Tarçın çayı

İçindekiler

4 çubuk tarçın

Bir kaç damla limon

1 litre su

Elma ya da ayva kabukları da ekleyebilirsiniz

Tarçınlı su, 1 litre suya 2 çubuk tarçın atılıp birkaç dakika bekletilerek hazırlanabilir. Daha lezzetli hale getirmek için örneğin limon, portakal, zencefil veya elma ve nane yaprakları ekleyebilirsiniz. Ayrıca tarçınlı çay hazırlayıp buzdolabına koyabilir veya buz küpleri ekleyebilirsiniz. Bazı araştırmalar sonucunda tarçının ayrıca, aktif bileşenlerinden biri olan sinemaaldehitin termojenez sürecini etkileyerek metabolizmayı hızlandırdığı bilinmektedir. Özellikle vücudun karın bölgesinde biriken yağları hedef aldığı bu nedenle kilo vermeyi kolaylaştırmasının mümkün olduğunu göstermektedir.

Tarçın En İyi Nasıl Tüketilir?

Tarçın, çaylarda detoks ürünlerinde, unlu mamullerde, tatlı çeşitlerinde ve yemeklerde kullanılan çok yönlü bir baharattır. Ülkemizdeki en yaygın kullanım türü bitki çayları hazırlarken kullanılır. Bunu takiben unlu mamuller, hamurlar çörekler takip eder. Tarçın en iyi nasıl tüketilir? Tarçın, genellikle detoks yapmak, kan şekerini düzenlemek, sindirime yardımcı olmak, kilo vermek ve adet dönemini düzenlemek için tüketilir.

Tarçın, limon ve bal kombinasyonunun faydaları etkileyicidir, kış için idealdir ve 3 bileşenin kombinasyonu geleneksel tıpta birçok rahatsızlığı gidermek için sıklıkla kullanılır. Bitki çaylarınıza, yoğurtlarınıza, kahvelerinize ekleyebilirsiniz. Tarçın, birçok enfeksiyona karşı faydaları ile ünlüdür. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yardımcı olur ve yorgunluk durumunda vücudumuza destek verir.

Sivilce ve egzama için;

Üç ya da dört yemek kaşığı balı bir yemek kaşığı toz tarçın ile karıştırın ve bu kıvamı akşam yatmadan önce sivilcelerinizin üzerine uygulayın. Yarım saat sonra temizleyebilirsiniz. Egzama için, 15 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır.

Mide problemleri için;

Sindirimi kolaylaştırmak için, her yemekten sonra bir kaşık bal ekleyerek tarçın çayı tüketebilirsiniz.

Saç dökülmeleri için;

Saç dökülmesini önlemek için saçınıza tarçın, zeytinyağı ve bal karışımlı bir maske uygulamayı deneyin. Tarçın, diyet lifi içeriği ve antioksidan etkisi ile dikkat çekicidir. En iyi antioksidan gıdalardan biridir, özellikle Proantosiyanidinler ve Sinnamaldehit içeriği nedeniyle en antioksidan gıdalar sıralamasında ilk sıralarda yer almaktadır.