Balık yemeği ve farklı tarifleri seviyorsanız taratorlu tekir tava tarifi tam size göre! Antalya yöresine ait olan taratorlu tekir tarifi merak ediliyor. Peki, taratorlu tekir nasıl yapılır? Taratorlu tekir malzemeleri nelerdir? İşte taratorlu tekir tarifi...
TARATORLU TEKİR TAVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 1 kg tekir balığı
- Yarım limonun suyu
- Tuz
- Kızartma için sıvı yağ
Tarator sos için;
- 3 çorba kaşığı zeytinyağı
- Yarım su bardağı ceviz içi
- Yarım su bardağı kıyılmış zeytin
- 5 diş sarımsak
- Yarım demet maydanoz
- 1 dilim ekmek içi
- Yarım limonun suyu
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- Tuz
TARATORLU TEKİR TAVA NASIL YAPILIR?
- Balıkları temizleyin. Pullarını bir kaşık yardımıyla kazıyıp balıkları bol suyla yıkayın. Süzgece alıp suyunu süzün.
- Yarım limon suyu ve tuz serpiştirip ovun. Balıkları 20 dakika süzgeçte bekletin.
- Tarator sos için; maydanozu temizleyip kıyın. Sarımsakları soyup ezin. Ekmek içini ufalayın.
- Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Zeytin, maydanoz, sarımsak, ekmek içi ve tuz ekleyip 2-3 dakika orta hararetli ateşte karıştırarak pişirin.
- Ocaktan alıp limon suyu ve kırmızı toz biberi ekleyip karıştırın.
- Sıvı yağı tavada kızdırın. Balıkların iki tarafını kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerinde bekletin. Servis tabağına alıp tarator sosla birlikte servis yapın.
- Tarator soslu tekir tavayı, ezme salata ile birlikte servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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