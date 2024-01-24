Taraftarları ırkçı tezahüratta bulunan Udinese'ye 1 maç seyircisiz oynama cezası

Serie A'nın 21. haftasında oynanan ve Milan'ın ev sahibi Udinese'yi 3-2 yendiği maçın ilk yarısında konuk takımın 28 yaşındaki Fransız kalecisi Mike Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle Udinese'ye ceza geldi.

İtalya Futbol Federasyonuna (FIGC) bağlı spor hakimliğinin, maçın hakem ve gözlemci raporları doğrultusunda Maignan’a yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle Udinese'ye 1 maç seyircisiz oynama cezası verdiği bildirildi.

Udinese'nin evinde oynayacağı bir sonraki maç olan 23. haftadaki Monza karşılaşmasını seyircisiz oynaması bekleniyor.

10 dakika sonra Maignan ve takım arkadaşlarının sahaya dönmesinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etmiş ve konuk Milan, sahadan 3-2 galip ayrılmıştı.

Fransız kaleciye destek veren Milanlı futbolcular da bir süre tünelde beklemişti.

Maignan’ın maruz kaldığı ırkçılık nedeniyle Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino da yaşanan olaya tepki göstermişti.

Udinese tribünlerindeki diğer taraftarların sosyal medyaya koyduğu videolar sayesinde Maignan'a ırkçı hakaretler eden 46 yaşındaki bir kişi tespit edilmiş ve 5 yıl statlardan men cezası almıştı. Udinese kulübü de bu kişiyi ömür boyu stada sokmama kararı almıştı.