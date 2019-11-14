Mahkeme indirim uygulamadı

14 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul Süper Amatör Lig 6'ncı Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesinde çıkan kavgada 17 yaşındaki Muhammed Yücel bıçaklanarak hayatını kaybetti. olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü yaşı küçük 12 kişi gözaltına alındı.
12 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI
Savcılık soruşturma sonucunda 7'si tutuklu 12 şüpheli hakkında dava açtı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın dün son celsesi yapıldı. Duruşmaya 7'si tutuklu 12 sanık ta katıldı. Sanıklardan Can Zorlu, "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Pişmanım" dedi. Diğer sanıklarda haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını talep etti.
MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme cinayetle ilgili olarak kararını açıkladı. 17 yaşındaki Muhammed Yücel'i bıçaklayarak ölümüne neden olduğu belirtilen Can Zorlu müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme verdiği cezada herhangi bir indirim uygulamadı.
8 SANIĞA CİNAYETE YARDIMDAN CEZA
Mahkeme, 8 sanık hakkında ise kasten öldürmeye yardım ve kastan yaralama suçlarından 15 ile 16,5 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Sanıklar hakkında herhangi bir takdiri indirim uygulanmadı.
YAŞI KÜÇÜK 3 SANIĞA 10 YIL HAPİS
Davanın yaşı küçük 3 sanığı ise kasten öldürmeye yardım suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bu sanıklar hakkında da herhangi bir takdiri indirim uygulamadı.
TUTUKSUZ YARGILANAN 5 SANIK DA TUTUKLANDI
Mahkeme tutuksuz yargılanan biri yaşı küçük 5 sanığın ise tutuklanmasına karar verdi. Böylece hakkında dava açılan 12 sanıkta tutuklanmış oldu.
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