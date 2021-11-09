Günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri olan Taproot güncellemesine ilişkin bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...

BİTCOİN TAPROOT GÜNCELLEMESİ NEDİR?

Taproot, Bitcoin için gizlilik sağlayıcı bir çatallanma yöntemidir. Taproot aracılığıyla hareketli parçaların gizlenmesi mümkün kılınabilmektedir. Taproot bir nevi Bitcoin komut dizininin çalıştığını saklamayı da mümkün hale getirmektedir.Taproot, Bitcoin'in komut dizinlerinin gizliliğini artıracak ve karmaşık işlemlerle ilgili diğer etmenleri iyileştirecek bir yumuşak çatallanmadır. Bitcoin ağındaki işlemler, zaman kilitli serbest bırakmalar, çoklu imza gereklilikleri ve benzeri özellikleri kullanarak daha karmaşık hale gelebilir.

Taproot önerisi, ilk olarak Bitcoin Core geliştiricisi Greg Maxwell tarafından Ocak 2018'de ortaya atılmıştır. Pieter Wuille tarafından yaratılan bir çekim talebinin ardından Taproot, Ekim 2020 itibarıyla Bitcoin core kütüphanesiyle birleşmiştir. Yükseltmenin tam olarak faaliyete geçmesi için node operatörlerinin Taproot'un yeni mutabakat kurallarını benimsemesi gereklidir. Bu sürecin nasıl ilerleyeceğine bağlı olarak aktivasyon aylar sürebilir.

BİTCOİN TAPROOT GÜNCELLEMESİNİN ÖZELLİKLERİ

Taproot adlı güncelleme ile Bitcoin için yapılan en büyük değişikliğin yaşanacağı belirtildi. Güncelleme ile kullanıcıların gizliliklerinin de artacağı öne sürüldü. Taproot güncellemesi ile Bitcoin'e akıllı kontratların yolu açılacak. Güncelleme ile Bitcoin'in madencilik gizliliği ve verimliliğinin artmasının yanı sıra halihazırda Ethereum'un özellikleri arasında bulunan akıllı kontratlara da imkan tanıması öngörülüyor. Taproot, Bitcoin'e 4 yıldır gelen en büyük yenileme olacak. 2017'deki son büyük güncelleme olan SegWit ile Bitcoin protokolü ölçeklendirilmişti.