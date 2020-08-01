Polis yetkilisi James Manyama, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, Tanganyika Göl'ünde yolcu taşıyan feribotun aşırı rüzgar nedeniyle battığını belirtti.

AA'nın aktardığı habere göre; Manyama, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, arama kurtarma çalışmalarında 87 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Tanzanya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne kazaları meydana gelebiliyor.