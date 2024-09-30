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        Haberler Magazin Tanyeli: Güzel günler çok yakında - Magazin haberleri

        Tanyeli: Güzel günler çok yakında

        Tanyeli, hastaneden bulunduğu paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi vererek takipçilerini bilgilendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 13:15 Güncelleme: 30.09.2024 - 13:15
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        "Güzel günler çok yakında"
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        Yaklaşık bir yıldır pankreas tedavisi gören Tanyeli, geçtiğimiz günlerde yeni bir ameliyat daha oldu.

        Ameliyatı başarılı bir şekilde atlatan Tanyeli, hastane odasından yaptığı yeni bir paylaşımda takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

        Tanyeli; "Hastanedeki güzelliğimi paylaşmak istedim. İnsan sabah sabah bu kadar güzel olabilir mi? Olamaz bence. Yüzdeki değil, özdeki güzellik kalıcı. Bu sınamalarda bana en büyük öğretilerden biri oldu: Dünya sahnesinde her şey dev bir yalan; mevkiler, şan, şöhret, güzellik... Her şey geçici. Baki olan, ahirin de zahirinde mertebeler yüksek olsun. Bugün kendimi daha iyi hissediyorum; ağrılardan ağlamadan uyandım, çok şükür. İnsan ağlamaktan korkar mı? İsyana girer diye çoğu zaman ağlamamaya çalıştım. Bugün duygularım derin, kendimi çok iyi hissediyorum. Güzel günler çok yakında, iyi haberler... Çok iyi, iyileşiyorum, iyiye gidiyor durum. Minik bir operasyon daha sonra, Allah kerim. Dualarım, canım ailem, doktorlarım, dostlarım, canım Tarçınım, hepinize günaydın. Hepimizi çok seviyorum" şeklindeki ifadeleri kullandı.

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