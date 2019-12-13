Tansu Taşanlar- Azat Şadoğlu kimdir?

Büyük ses getiren Çukur dizisinde rol alarak başarılı bir performans sergileyen Ahmet Tansu Taşanlar şimdi de ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai Dizisinde yine sevenlerinin karşısında ve yine sevenlerini kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Peki kimdir Tansu Taşanlar? Başarılı ve yakışıklı oyuncu ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorularınızın cevabını sizler için derledik.

Tansu Taşanlar, 31 Mayıs 1984 (35 yaşında) yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Uzun adı Ahmet Tansu Taşanlardır. Son zamanlarda oyunculuk performansı ile izleyicileri kendisine hayran bırakan Tansu Taşanlar kariyer basamaklarını bir bir tırmanıyor. Babasının mesleğinin memuriyet olmasından dolayı birçok şehir gezmek zorunda kalan Tansu Taşanlar, lise zamanında tiyatro ile tanışmıştır.

1996 yılında tiyatro ile tanışan Tansu Taşanlar Osmangazi Kültür Evi’nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı mezun olmuştur. Eğitim esnasında Konya Devlet Tiyatrosu’nda tiyatro oyunculuğu yapan Tansu Taşanlar daha sonra Bursa ve Ankara Devlet Tiyatrolarında da çalışmıştır. İstanbul’a gelişiyle birlikte gerek dikkat çeken görüntüsü gerekse de oyunculuk performansı ile birçok yapımda rol almaya başlayan genç oyuncu kısa sürede oyunculuk kariyerinde kendisine yer edinmeyi başarmıştır.

Tansu Taşanlar’ın ilk dizi projesi 2008 yılında Özge Borak, Hande Soral, Fulya Zenginer, Elit İşcan, Selin Ilgar ve Kıvanç Kasabalı'nın başrollerini paylaştığı Küçük Kadınlar dizisi olmuş ve bu dizide Ceyhun karakterini canlandırması ile yaşamıştır.

Küçük Kadınlar dizisinin ardından Bir Bulut Olsam, Yalancı Bahar, İzmir Çetesi gibi dizilerde oynayan Ahmet Tansu Taşanlar, 2011 yılında büyük yankı uyandıran dizilerden olan Muhteşem Yüzyıl dizisinin kadrosuna dahil olmuş ve dizide Heykeltıraş karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı ve onlarla birlikte rol aldığı Kara Para Aşk dizisindeki Arda Çakır karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Bu dizinin final olmasının hemen ardından yine ATV ekranlarında yayınlanan Analar ve Anneler dizisinde rol almış olan Ahmet Tansu Taşanlar, dizinin beklenen izlenme oranını yakalamamasından dolayı erken final yapmasından sonra kısa bir süre ekranlara ara vermiştir. Kısa bir aranın ardında 2016-2017 yılları arasında yayınlanan ve büyük beğeni ile izlenen Vatanım Sensin dizisinde de rol almış ve Hasan Basri karakterini canlandırmıştır.

2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve Emre Kınay, Haluk Bilginer, Zeynep Çamcı, Ushan Çakır gibi güçlü oyuncu kadrosu ile ses getiren ve beğeni ile izlenen yapımlardan biri olan Kara Yazı dizisi kadrosuna dâhil olan Ahmet Tansu Taşanlar, bu dizide Kadir karakterini canlandırarak izleyici karşısına çıkmıştır.

Yine 2017 yılında yayınlanmaya başlayan ve ses getiren ayrıca yayın hayatına başladığı andan bu güne kadar reyting rekoru kıran Çukur dizisinin kadrosuna dâhil olmuş ve dizide avukat Nazım karakterini canlandırarak iyi bir çıkış yakalamıştır.

Son olarak 2019 yılında yayın hayatına başlayan ve ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Azat Şadoğlu karakterini canlandırmaktadır. Azat Şadoğlu Cihan ve Handan'ın oğludur ve Şadoğlu Ailesinin veliahtı ve Şadoğlu soyunu sürdürecek tek kişidir. Hayatı boyunca Aile büyükleri tarafından kendisine söylenenleri yapmış, cesaretsiz davranmıştır Azat. Kendisinden ne istenirse istensin hiç şekilde itiraz etmemiş, ailesine ve onların inandıklarına hiç karşı çıkmamıştır. İçten içe amcasının kızı Reyhanı çok sevmektedir.

2015 yılında Hercai dizisindeki rol arkadaşı Oya Unustası ile bir birliktelik yaşamış 2016 yılında nişanlanarak aralarındaki ilişkiyi resmiyete dökmüş fakat nişanın ardından kısa bir süre sonra ayrılmışlardır. Ayrılmalarına rağmen aynı tiyatro oyununda rol almaya devam eden ikilinin şimdi ise aynı dizide yine birlikte çalışma fırsatı yakalamaları bir tesadüftür. Yakışıklı oyuncu Tansu Taşanların şu an için özel yaşamını paylaştığı bir sevgilisi yoktur. Yakışıklılığı ile dikkatleri çeken genç oyuncu Tansu Taşanlar, 1.90 metre boyunda, 85 kilo ve İkizler burcudur.

Tansu Taşanlar’ın Rol Aldığı Diziler:

2019 – Hercai (Azad Şadoğlu)

2018 – Mehmetçik Kutlu Zafer (Zar)

2017 – Çukur (Avukat Nazım)

2017 – Kara Yazı (Kadir)

2016-2017 – Vatanım Sensin (Hasan Basri)

2015 – Analar ve Anneler (Halil)

2014 – Kara Para Aşk (Arda Çakır)

2013 – Küçük Kıyamet (Konuk Oyuncu)

2012 – Veda (Sinan)

2011 – İzmir Çetesi (Rıfat)

2011 – Yalancı Bahar (Aras)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Heykeltıraş)

2009 – Bir Bulut Olsam (Salih)

2008-2010 – Küçük Kadınlar (Ceyhun)

Tansu Taşanlar’ın Rol Aldığı Filmler: