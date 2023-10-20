Tansiyon yükseliyor! İsrail Lübnan sınırına yakın Kiryat Shmona'da yaşayanları tahliye edecek

7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail saldırıları devam ederken İsrail-Lübnan sınırında da tansiyon yükseliyor.

İsrail Savunma Bakanlığı, Lübnan sınırına yakın Kiryat Shmona'da yaşayanları tahliye etmeyi planladığı açıklandı.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E YÖNELİK SALDIRILAR

Dün akşam saatlerinde Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin güney sınırı yakınında İsrail'e ait askeri mevzilere saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, öğleden sonra örgüt üyesi unsurların İsrail ordusuna ait Cel El-Alam, El-Bahri ve Zerit mevzileri ile Şumira Kışlası ve Habd el-Bustan'daki bir gözetleme kulesine doğrudan ve uygun silahlarla saldırı düzenlediği kaydedildi.

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Açıklamada, mevzilerin isabetli bir şekilde vurulduğu ve teknik ekipmanların bir kısmının imha edildiği aktarıldı.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'nin internet sitesinde paylaşılan açıklamada da İsrail sınırındaki El-Malikiyye askeri noktasına roket ve hafif silahlarla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail'e ait Manara yerleşim birimine füzeyle saldırı gerçekleştirildiğini kaydedildi.

Haberde, İsrail'in de Lübnan'a ait Meys el Cebel beldesinin çevresini topçu atışıyla vurarak karşılık verdiği aktarıldı.