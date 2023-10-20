İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
İsrail-Hamas çatışmaları şiddetini artırarak 14. gününde devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze sınırındaki askerleri ziyaretinde "Tüm gücümüzle kazanacağız" dedi ve hazırlıkları süren kara operasyonuna ilişkin "hazırız" mesajını verdi. İsrail'in Gazze'ye gece boyu saldırıları sürerken bir cami ve kilise vuruldu. Eski İsrail Başbakanı Barak, İsrail'in önümüzdeki günlerde Gazze'ye kanlı bir saldırı başlatmasının mümkün olduğunu söyledi
İsrail-Hamas çatışmaları, İsrail'in 17 Ekim akşamı Gazze'de bulunan hastaneyi vurmasıyla şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürerken, Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü.
NETANYAHU: TÜM GÜCÜMÜZLE KAZANACAĞIZ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi sınırındaki askerleri ziyaret etti.
Askerleri ziyareti sırasında konuşan Netanyahu, "Askerlerle birlikte buradayım. Tüm gücümüzle kazanacağız, Bütün İsrail halkı arkanızdadır ve zafere ulaşmak için düşmanlarımıza sert darbeler vuracağız" dedi.
Askerlerle görüntüsünü X sosyal medya hesabından paylaşan Netanyahu, mesajına "Hazırız" ifadesini ekledi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze sınırındaki birlikleri ziyaret etti.
Burada İsrail askerlerine seslenen Gallant, "Şu anda Gazze'yi uzaktan görüyorsunuz. Yakında içeriden de göreceksiniz." ifadelerini kullandı.
CAMİ VE KİLİSEYE SALDIRI
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde hedef aldığı el-Ömeri Camii'nin tamamen yıkıldığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, 18 Ekim'de "İsrail 10 camiyi yıktı, onlarca cami ve mabede de zarar verdi. Bunlar arasında 7 tarihi cami ve kilise de var." açıklamasında bulunmuştu.
GAZZE'DE YERİNDEN EDİLENLERİN SIĞINDIĞI KİLİSE VURULDU
İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan haberde, İsrail'in dün akşam Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verildi.
Habere göre, İsrail'in Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığı saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 8 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.
Ölü ve yaralıların hala enkaz altında olduğu, kurtarma ve ambulans ekiplerinin onlara ulaşmaya çalıştığı belirtildi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze'ye yönelik süren saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.
Heniyye, yayımladığı video kaydında, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan cephesinde İsrail'le yaşanan çatışmalar ile siyasi gelişmeleri değerlendirdi.
ABD ile bazı Avrupa ülkelerinin, manevi destek için İsrail'e ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Heniyye, Washington yönetiminin tüm bu çabalarına rağmen "Gazze'ye saldırılar konusunda İsrail'e bölgesel ve uluslararası destek sağlama ve Araplara, tehciri kabul ettirme"de başarılı olamadığını belirtti.
Hamas lideri, "Gazze'ye yönelik bu vahşi saldırıların, yıkımın ve kan dökmenin devam etmesi durumunda, bunun, bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısı yaptıklarını" kaydetti.
Heniyye son olarak, Filistin halkı ile Arap ve İslam dünyasını cuma günü "Gazze'ye saldırılar dursun, tehcir ve alternatif vatana hayır" sloganıyla sokağa inmeye çağırdı.
Çatışmaların 14. gününde bilinmesi gerekenler...
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.