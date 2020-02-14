Düşük tansiyon günümüzde sık rastlanan bir sorun tansiyon düşüklüğü olan kişilerde; tansiyon değerleri 90/60 mm Hg’nin altında olmasıyla oluşabilmektedir. Tansiyonun düşük olması, yüksek olmasından daha az tehlike yaratmaktadır. İşte tansiyon hakkında merak edilenler...

Tansiyon nasıl düşürülür?

Tansiyon yüksekliği; tansiyonun 118/110 mmHg şeklinde görüldüğü durumlardır. Müdahale edilip düşürülmediği takdirde beyin kanaması ve inmelere neden olabilmektedir. Tansiyonun yükselmeye başladığını şu belirtilerden anlayabilmekteyiz; baş ağrısı, ense ağrısı, baş dönmesi, çift veya bulanık görme, kulak çınlaması, burun kanamaları, düzensiz kalp atışları ve nefes darlığı olarak görülebilmektedir.

Yüksek tansiyon için değerlerden birinin yüksek olması tanı konması için yeterli olmaktadır. Uzun süre boyunca devam eden hipertansiyon ilerleyen zamanlarda kişi de kalp- damar rahatsızlıklarını ortaya çıkarabildiği için düzende tutulması sağlanmaktadır.

Tansiyon yükselmesi anında yapılması gerekenler;

▪ Bilinen en eski ve etkili yöntem limonlu su içmektir. Bir bardak suya bir tane limon sıkıp içmeniz, tansiyonunuzu düşürmede etkili olacaktır.

▪ Tansiyonunuz yükseldiğinde başınızı soğuk su ile yıkamanız, sinirleri uyararak tansiyonunuzun düşmesini sağlayacaktır. Buz gibi değil, normal soğuklukta su ile yıkamanız gerekmektedir.

▪ Sarımsak; limona oranla daha kısa sürede tansiyonunuzun düşmesini sağlayacaktır.

▪ Nar ve nar suyu tüketin; yükselen tansiyonunuzun düşmesini ve dengede kalmasını sağlayacaktır.

▪ Kekik; suyunu kaynatarak içebileceğiniz kekikte tansiyonu düşürmektedir.

▪ Greyfurt suyu; limon gibi aynı cinsten olduğundan dolayı tansiyonu düşürmektedir. Fakat tansiyon ilacı kullanmadığınız takdirde içmeniz fayda sağlayacaktır. Çünkü kullandığınız ilaç ile etkileşime geçebilmektedir.

Yüksek tansiyon sorunu yaşayan kişiler; eğer uzun süreli ve devamlı bir durum söz konusu değilse yedikleri besinlere, içeceklerine ve egzersiz yapmaya dikkat ederek kontrol altında tutulmasını sağlayabilmektedirler. Yüksek tansiyon devamlı oluşuyorsa; düzenli yemek ve egzersiz haricinde doktorun önerdiği ilaçlar ile de desteklenmektedir.