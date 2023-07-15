TANJU TUNCEL KİMDİR, NEDEN VEFAT ETTİ?

Tanju Tuncel, 1940 yılında Adana'da dünyaya gözlerini açtı. Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. Kendisi gibi oyuncu olan Necdet Yakın ile bir dönem evlendi ancak evliliklerini devam ettiremediler ve çift boşandı. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Tuncel, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda emekli oldu. Tuncel, emekli olduktan sonra da dizilerde oynamaya devam etti.