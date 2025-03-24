Tanju Özcan'dan Bolu yangınına ilişkin yeni açıklama

Belediye binasında basın toplantısı düzenleyen Özcan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangınla ilgili İstanbul Teknik ve Yıldırım Beyazıt üniversitelerinden 9 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini belirterek, 50 gündür raporun verilmediğini, cumartesi günü itibarıyla raporun bir kısmının yayımlandığını söyledi.

Raporda Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da etkili olduğunun belirtildiğini dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

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"İl Özel İdaresi ve belediyeye de aynı şeyi söylemişler. Bu yangında Kültür ve Turizm Bakanlığının ihmali varsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ihmali varsa Özel İdarenin ihmali varsa, belediyenin ihmali varsa, belediye itfaiye müdürlüğünün ihmali varsa peki niye sadece İl Özel İdaresi ve belediye çalışanları, itfaiye yetkilileri içeride? Neden Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarından tek kişi içeride değil? Yarın tutukluluk itirazları var, değerlendirmesi var. Bakacağız bakalım. (Bilirkişi raporunda) Aynı ifadelerle bahsediliyor hem Kültür ve Turizm hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarından hem İl Özel İdaresinden hem de belediyeden. İl Özel İdaresi ve belediye yetkilileri iki aydır tutuklu, raporda diğerlerinin de etkili olduğu söyleniyor. O zaman onlar neden dışarıda? Türkiye'de hukuk var mı yok mu yarın bir kez daha göreceğiz."

Özcan, umutlu olmadığını dile getirerek, "Burada adı geçen bakanlık yetkililerini de alırsınız içeri, tutuklu yargılarsınız ya da bizim arkadaşlarımızı derhal tahliye edersiniz. Yapılması gereken o." dedi.