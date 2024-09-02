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        Haberler Gündem Politika Tanju Özcan: Özel’e şikayet edildim | Son dakika haberleri

        Tanju Özcan: Özel’e şikayet edildim

        Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, yere çöp ve sigara izmariti atanlara yönelik ceza uygulaması nedeniyle diğer belediye başkanları tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şikayet edildiğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 23:16 Güncelleme: 02.09.2024 - 23:16
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        Tanju Özcan: Özel'e şikayet edildim
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        Bolu Belediyesi tarafından cadde ve sokaklara çöp ve sigara izmariti atan vatandaşlara yönelik ceza uygulaması başlatıldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında yapılan denetimlerde bir ay içerisinde çevreyi kirlettiği belirlenenlere kişilere toplam 5 milyon 297 bin 463 TL para cezası kesildi.

        Fotoğraf: DHA

        "BİR KİŞİ GELİP BANA NİYE CEZA KESTİNİZ DEMEDİ"

        Bolu Belediye Meclis toplantısında ceza uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, "Vallahi ben çok tepki alırım zannettim, bu izmarit atanlara ceza uygulamasından. Bir kişi gelip, ‘Bana niye ceza kestiniz’ demedi. Bazısı şunu söylüyordu, ‘Başkanım atmayalım da yeterince çöp kovası bulamıyoruz’ diyordu. Şimdi kuaförlere, kahvehanelere, çay ocaklarının önüne ve lokantaların önüne, o istedikleri çöp konteynerinden koyduk. İzmaritliği, altında çöp atılacak bölüm de var ve bunlara zimmetledik. Herhalde tamamına yakını bitti. Zimmetlerken şunu dedik, ‘Bakın bunu bilabedel veriyoruz, kaybederseniz, çaldırırsanız, parasını alırız. 3 metrekare önünde dükkanın çöp veya izmarit görürsek, cezası sana uygularız’ dedik ve büyük bir destek aldık hem Türkiye’den hem Bolu’dan” dedi.

        "GENEL BAŞKANA ŞİKAYET ETMİŞLER"

        Uygulama nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, diğer belediye başkanları tarafından şikayet edildiğini açıklayan Başkan Özcan, şunları söyledi:

        "Hatta ceza yiyip teşekkür edenler oluyor. Garip gelecek ama ‘Haklısınız bu konuda’ deyip, ‘Teşekkür ederim’ diyor adam. Ve şimdi bütün belediye başkanları bana muazzam kızıyor. Genel başkana şikayet etmişler. Dedim ki biz yeni bir meclis kararı almadık, zaten 2 tane kanun var. Birisi tütün ve tütün ürünleriyle mücadelede var 598 lira bir de çevre kanununda 14 bin 407 liraya kadar ceza var. Biz yeni bir şey çıkarmadık, biz sadece kanunu uyguluyoruz.”

        "TAYYİP BEY DE HAKLIYMIŞ DİYORSUN"

        Özcan, İstanbul’a yaptığı ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyelere yaptığı eleştirileri haklı bulduğunu işaret ederek, “Bir sene şu baskıyı devam ettirirsek, bir sene sonra zaten kimse yere çöp atmaz hale gelecek. Ciddi bir değişim var. Cumartesi günü sabahtan İstanbul’daydım, vallahi belediyenin adını söylemeyeyim ama Tayyip Bey de haklıymış diyorsun bazen. Bize ait bir belediye. AK Parti’ye ait belediyeler farklı mı, o da değil. Her taraf izmarit, çöp dolu. Bir de buralar turistik yerler” diye konuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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