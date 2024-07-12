Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu polemiğine nokta!

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında sosyal medya üzerinden yaşanan polemiğin ardından son olarak CHP Sözcüsü Deniz Yücel açıklamada bulunmuş ve Özcan'ın, Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamaların, partinin yetkili kurullarında değerlendirileceğini ifade etmişti.

SUSMA KARARI ALDIĞINI SÖYLEDİ Bu açıklamanın ardından Özcan, sosyal medya hesabından bir açıklamada daha bulunup, susma kararı aldığını söyledi. REKLAM

"BÜYÜKLERİMİN ÖNERİLERİ DOĞRULTUSUNDA..." Özcan, son olarak konuya ilişkin, "Dünkü tweetlerimin Türkiye’deki ekonomik sorunları gölgelemek ve gündem değiştirmek için birileri tarafından kasıtlı olarak kullanıldığını gördüm. Değer verdiğim bazı büyüklerimin önerileri doğrultusunda, baba evi olarak gördüğüm partimin tartışmalardan zarar görmemesi için susma kararı aldım" dedi. Dünkü tweetlerimin Türkiye’de ki ekonomik sorunları gölgelemek ve gündem değiştirmek için birileri tarafından kasıtlı olarak kullanıldığını https://t.co/jLioC2xohoğer verdiğim bazı büyüklerimin önerileri doğrultusunda,baba evi olarak gördüğüm partimin tartışmalardan zarar… — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) July 12, 2024 CHP Sözcüsü Yücel'den 'Tanju Özcan' açıklaması Sert tartışma