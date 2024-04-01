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        Haberler Gündem Politika Tanju Özcan: Bolu’yu tüm dünya tanıyacak

        Tanju Özcan: Bolu’yu tüm dünya tanıyacak

        Resmi olmayan sonuçlara göre Bolu'da yeniden Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, Bolululara teşekkür konuşması yaptı. Özcan, "Bundan sonra Bolu'dan Türkiye'de söz sahibi insanlar çıkacak. Ben size bunun sözünü veriyorum. Geçen dönem Bolu'yu tüm Türkiye konuşuyordu, artık Bolu'yu tüm dünya tanıyacak" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 00:15 Güncelleme: 01.04.2024 - 00:15
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        Tanju Özcan: Bolu'yu tüm dünya tanıyacak
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        Bolu’da, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Cumhuriyet Halk Partili Tanju Özcan, yeniden belediye başkanı seçildi. Özcan’ın seçimi kazandığını garantilemesiyle birlikte binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Bolu Belediyesi’nin de olduğu Demokrasi Meydanı’na akın etti. Havai fişeklerin patlatıldığı sevinç gösterilerinde Tanju Özcan, seçimi açık ara farkla kazandığını ifade etti.

        TEŞEKKÜR KONUŞMASI

        Ceketini çıkarıp kollarını sıvayarak kalabalığa seslenen Tanju Özcan, "Allah sizlerden razı olsun. Neden Bolu’dan bakanlar, cumhurbaşkanı çıkmasın? Bizim ne eksiğimiz var. Artık biz küçük şehir kompleksini yırtıp bir kenara atıyoruz. Bundan sonra Bolu’dan Türkiye’de söz sahibi insanlar çıkacak. Ben size bunun sözünü veriyorum. Geçen dönem Bolu’yu tüm Türkiye konuşuyordu, artık Bolu’yu tüm dünya tanıyacak. Tıpkı geçen dönem olduğu gibi ben sözümü esirgemeden, inanmadığım şeylere karşı dimdik durarak yoluma devam edeceğim. Arkamda mısınız Bolu? Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

        Fotoğraf: İHA

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        Tanju Özcan’ın konuşmasının ardından Demokrasi Meydanı’nda binlerce Bolulu oyun havası oynayarak Özcan’ın zaferini kutladı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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