Tanınmayacak halde!

Nicholson, "İlk önce, lise başladığında benim yaşımdaki diğer kızlardan daha kilolu olduğumu fark ettim. Yazın yaklaşık 11 kilo aldım ve en son 80 kiloyu gördüm. Bu kadar kısa sürede hiç bu kadar kilo almamıştım ve işler içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı.