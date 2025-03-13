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        Haberler Gündem Taner, sevgilisi ve karısıyla yüzleşti - Güncel haberler

        Taner, sevgilisi ve karısıyla yüzleşti

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün, yayına çıkmak istemeyen Taner, sevgilisi Güler ve karısı Zeliha ile sırayla karşı karşıya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 18:38 Güncelleme: 13.03.2025 - 18:38
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        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de bugün, yayına çıkmak istemeyen Taner, sevgilisi Güler ve karısı Zeliha ile sırayla karşı karşıya geldi.

        “SEN DOLANDIRICISIN TANER!”

        “GÜLER BENİ TAKINTI YAPTI”

        Güler, Taner’in 1 milyon 200 bin lirasını aldığını ve paralarını geri vermesini istediğini söylerken, Taner de “Paraları kendi isteğiyle verdi. Güler beni takıntı yapmış” sözlerini kullandı. Diğer yandan Taner “Güler’i hiç sevmedim” dedi. Didem Arslan Yılmaz’ın “Yanağını öptüğün fotoğrafın var” sözüne ise “Öptüğüm fotoğraftan ne olacak?” dedi.

        “ZELİHA BENİ AFFET”

        ZELİHA, TANER’İ AFFEDECEK Mİ?

        Didem Arslan Yılmaz, Taner ve Zeliha’nın yüzleşmesinin ardından izleyicilere “Sizce Zeliha, Taner’i affetmeli mi?” diye sordu.

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        #HABER
        #didem arslan yılmaz
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