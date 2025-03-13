Taner, sevgilisi ve karısıyla yüzleşti

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de bugün, yayına çıkmak istemeyen Taner, sevgilisi Güler ve karısı Zeliha ile sırayla karşı karşıya geldi.

“SEN DOLANDIRICISIN TANER!”

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“GÜLER BENİ TAKINTI YAPTI”

Güler, Taner’in 1 milyon 200 bin lirasını aldığını ve paralarını geri vermesini istediğini söylerken, Taner de “Paraları kendi isteğiyle verdi. Güler beni takıntı yapmış” sözlerini kullandı. Diğer yandan Taner “Güler’i hiç sevmedim” dedi. Didem Arslan Yılmaz’ın “Yanağını öptüğün fotoğrafın var” sözüne ise “Öptüğüm fotoğraftan ne olacak?” dedi.

“ZELİHA BENİ AFFET”

ZELİHA, TANER’İ AFFEDECEK Mİ?

Didem Arslan Yılmaz, Taner ve Zeliha’nın yüzleşmesinin ardından izleyicilere “Sizce Zeliha, Taner’i affetmeli mi?” diye sordu.