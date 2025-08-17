Habertürk
        Taner Rumeli ve Ceyda Âşık evlendi

        Taner Rumeli ve Ceyda Âşık, geçtiğimiz gün gerçekleşen kına gecesinin ardından dünya evine girdi. Çift, mutlu anlarını sosyal medyadan paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2025 - 22:21 Güncelleme: 17.08.2025 - 22:21
        Oyuncular Sendikası Genel Mali Sekreteri ve ünlü oyuncu Taner Rumeli, uzun süredir birlikte olduğu Ceyda Âşık ile geçtiğimiz nisan ayında nişanlanmıştı.

        Geçtiğimiz gün, aileleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla görkemli bir kına gecesi düzenleyen çift, bugün dünya evine girdi.

        Mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Taner Rumeli ve Ceyda Âşık, düğün sevincini takipçileriyle de paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Taner Rumeli
        #Ceyda Aşık

